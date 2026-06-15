小紅書女搭港鐵不適！職員與乘客齊相助　她感動淚喊：感受到善意

離開熟悉地方遇到突發事情，極度需要其他人幫助。1名來港修讀碩士課程的港漂女生在小紅書發文表示，日前在港鐵站等候上車，「突然一陣不舒服，就坐在月台上緩一緩」，港鐵職員見到樓主臉色有異，立即上前慰問，貼心遞上一個嘔吐袋，之後有1名陌生男乘客走近，遞上清水和寶礦力，樓主「還來不及看清他的樣子，他就上車走了」，然後又有熱心人向她遞水。



樓主坐下休息，獲贈3支飲料和嘔吐袋。（小紅書圖片）

小紅書女：陌生人的善意真的能瞬間擊垮所有防備

樓主上載圖片，顯示她坐下休息，身邊有3支飲料和嘔吐袋，她形容「真的很想哭」、「陌生人的善意真的能瞬間擊垮所有防備」，認為「港漂也不是孤軍奮戰啊」。

樓主當時大感不適。（AI生成圖片）

網民：香港人永遠義不容辭

許多網民留言指「在你最需要幫忙的時候，香港人永遠義不容辭」、「好好照顧自己」、「香港人很好啊，想到我在香港丟了3次手機、1次平板電腦都找回來了，就大大的讚」。亦有過來人分享「在港鐵不舒服，可以找職員到休息室內坐的，我有次突然經痛頭暈，準備上吐下瀉的時候，職員帶我上了廁所，而且還一直守在門外，然後在休息的地方坐了快一個小時，後來吃藥好了，才讓我離開」。

（小紅書）

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港人都有顆「一方有難，八方支援」的熱心！有內地女生於網上發文分享乘搭港鐵遇到的好人好事，指出乘搭東鐵綫時體力不支、渾身冒冷汗、差點暈倒，還在沙田站月台嘔吐，其後獲港鐵職員關心與幫助，幫忙拿嘔吐袋及紙巾、倒溫水、給糖果。她感覺身體好轉後上車繼續行程，才過了1站身體又撐不住，幸得1位男乘客立馬攙扶，她感動道：「1次身體不適，又體會到了香港這座看似冰冷城市的溫暖。」



網民讚揚，「香港是好地方」、「看起來很冷的1座城市，其實是外冷內熱，但是如果你有需要，大家都會伸出援手，保重自己」，又盼內地女「好好休息，早日康復」。



有內地女於網上發文分享乘搭港鐵遇到的好人好事，指出乘搭東鐵線時，她體力不支、渾身冒冷汗、差點暈倒，還在月台嘔吐，其後獲港鐵職員關心與幫助。（小紅書圖片）

內地女憶述，在月台不適至嘔吐起來，港鐵職員見狀立馬過來詢問是否需要幫助，需不需要叫救護車，還細心幫忙拿嘔吐袋。（小紅書圖片）

內地女說，港鐵職員一直陪伴她休息到感覺身體好些，還千叮嚀萬囑咐她買點電解質水喝，補充體力。（小紅書圖片）

有網民認同香港人外冷內熱，分享經歷說「剛搬來生活的時候，試過在地鐵裏有人在我旁邊突然暈倒，我都還沒反應過來，周邊已經3、4個人衝過來」，眾人分工合作，「我被嚇到了，也被感動到了」。（《我要準時下班》劇照）

全文：內地女搭港鐵不適險暈倒 嘔吐獲職員幫助 感動呼體會香港的溫暖