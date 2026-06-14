餐廳吃完飯1動作能看出教養？網民秒回「基本禮儀」：很少看到了

到餐廳用餐結束後，你會順手把椅子推回桌子底下再離開嗎？一名網友分享，現在越來越少人會做這個動作，讓他不禁感嘆，願意把椅子歸位的人，品行通常不會太差。貼文曝光後，引發大批網友討論。



這名網友在社群平台「Threads」表示，最近觀察到不少人在餐廳用餐完畢後，直接起身離開，卻很少有人會將椅子推回桌子底下。他認為，雖然只是個不起眼的小細節，但願意順手整理座位的人，往往更能展現個人修養與習慣。

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貼文一出後，多數網友都表示：

「我會耶，還會順便看一下同行的人有沒有東西忘記拿才走」

「習慣了，其實就是順手的小動作」

「我用餐完會把椅子推進去再離開喔」

「這算是最基本禮貌吧」

「上禮拜去了IKEA（宜家家居）我老公靠了20張椅子，我懷疑他偷打工」

「我已經習慣了，從小到大都會」



不過，也有部分網友回應：

「這不是最基本的嗎」

「這不是很正常的嗎？」

「這不是幼兒園、國小老師都會教的嗎？」

「只能說是教養好，但不代表人品很好」

「人品好不好是一回事，但我會整理好桌面、碗盤，椅子靠攏後才離開就是了」



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從事服務業人員，都有遇過「西客」的經驗，一名網友批評，客人明明只有2人用餐，卻故意訂3人的位置，到現場才說朋友不來，這種自以為聰明的行為，其實讓店家超傻眼，讓他直呼：「真的非常沒水準！」

不過，大批網友卻逆風回應：

「有的餐廳的兩人座根本是單人桌搭兩張椅子，這叫哪門子的兩人座啊？」

「餐廳自己空間不夠給那種小不拉幾的桌子就不用檢討嗎」

「不能怪客人沒水準，是餐廳兩個人的位置真的太小，所以客人才會這樣做」

「餐廳位置給超小不知道算不算一種鬼故事？」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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