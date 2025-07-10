日本人氣店拉麵二郎新規定「用餐限時20分鐘」　遭網民炎上急回應

吃碗拉麵還要把握時間？以份量驚人著稱的日本拉麵名店「拉麵二郎」，某家分店日前在社交平台發文要求「用餐限時20分鐘」，甚至對顧客的提問冷淡回應，引發日本網友炸鍋，被轟是可怕、有壓迫感的餐廳。



炎上將近4天後，店家態度急轉彎，不僅撤下爭議貼文、連忙道歉，還強調未來社交平台將由店長親自管理。

拉麵二郎是日本拉麵名店，以食物份量多著稱，要20分鐘內吃完並不容易。（X@jiro_fuchu）

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日本名店「拉麵二郎」以大份量聞名，日媒Sponichi Annex報道，拉麵二郎府中店4日在社群平台「X」發文表示：

最近用餐速度過慢的顧客人數增加，導致出餐流程混亂，店家也深感困擾。

並祭出新規定，要求客人將用餐時間控制在20分鐘內，甚至還在餐點販售機上貼出「請在20分鐘內用完餐，懇請配合」的字條。

人氣拉麵店的用餐新規立刻掀起日本網友討論，J-CAST NEWS報道，部份民眾對用餐限制感到不滿：

「那個份量要我20分鐘吃完，真的辦不到」

「至少改成30分鐘比較合理吧？」



也有人認同店家做法：

「店家當然也有自己的考量」

「不喜歡的話，不要去就好了」



然而，面對網友的提問，拉麵二郎府中店卻給予相當冷淡的反應。有人詢問「提前吃完的人可以給折價券嗎？」，店家回覆「不會」；有人留言稱「20分鐘內吃不完，要改去別家店用餐」，店家則直接說「請便」，進而點燃網友們的怒火。

拉麵二郎府中店最終扛不住輿論，7日已將先前「用餐限時20分鐘」的貼文撤下，並發文道歉：

這次公告、社交平台貼文及留言使用了嚴厲的措辭，導致大家誤解拉麵二郎是間可怕且有壓迫感的店，對顧客、拉麵二郎相關人士及各方面帶來困擾與不快，我們深感抱歉，正在深切反省中。

貼文也提到，未來拉麵二郎府中店的社群將由店長親自管理，並再次為之前不當的言論表達歉意。

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