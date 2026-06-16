南寧主播稱想「拯救樂壇」　江邊唱歌被報警投訴似鬼叫：精神折磨

6月12日，一戶外主播在南寧邕江邊的民生廣場直播唱歌，因嚴重走調，現場有市民稱無法忍受，「簡直是精神折磨」。一網友發帖稱，該主播當時被人投訴，還招來了警察。6月14日，涉事主播告訴記者，當時民警來了後只是讓他聲音小點，並沒有處罰。



「他唱的實在是太難聽了，像鬼叫一樣，終於有人受不了報警了。」６月12日，一位網友在社交平台發帖稱，並配發了一張民警現場處理的圖片，引來許多網友留言。

一戶外主播在南寧邕江邊的民生廣場直播唱歌，因嚴重走調，現場有市民稱無法忍受，「簡直是精神折磨」。（小紅書@深圳Plus）

一網友說，他當時就在民生廣場上，一首內地歌手花粥的《出山》被那位男主播唱得亂七八糟，沒音調也沒有節奏，就是聲音大，擠着嗓子對着麥克風硬喊，簡直是精神折磨。

還有網友留言稱：

「剛才路過看到了，真佩服他的勇氣，五音不全也來這裏唱，趕緊逃。」

「我也不小心聽到他難聽的歌聲，一晚上縈繞在耳邊，好崩潰……」



6月14日，記者聯繫到當事主播，他表示，當晚確實有民警來了：「就是讓我聲音小點，然後就走了。」

市民報警後，民警到現在處理。（羊城晚報）

在該主播的視頻賬號直播記錄中，記者看到他曾多次在民生廣場上做直播，賬號的標籤寫有：音樂製作人、詞曲作者，夢想是拯救華語樂壇。

該主播的賬號標題寫有：音樂製作人、詞曲作者，夢想是拯救華語樂壇。（抖音）

據了解，邕江邊的民生廣場是南寧有名的休閒場所，河岸邊是一個多級台階打造的親水平台，許多本地人晚上會到這裏散步、玩耍。

一名南寧市民告訴記者，民生廣場現在就像是主播的根據地，每天晚上都有很多人在台階下面的平台上唱野K、做直播，坐在台階上休閒的人就成了他們的觀眾：

唱歌好聽的還行，就像江邊的一道風景，但有些主播唱得太難聽，就對着麥克風瘋狂嘶吼，很多人都是捂着耳朵就走。

6月14日，記者致電南寧西鄉塘公安分局華強派出所，一工作人員表示，每晚10點前，民生廣場並不限制戶外主播在廣場上進行直播、唱歌等活動，但是聲音不能太大，如果有市民投訴，民警會進行勸阻。晚上10點後廣場上禁止直播、唱歌等活動，會有工作人員巡邏，發現後會進行勸離或警告，如多次警告不聽的，會依法對其進行處罰。

據媒體報道，2021年3月29日晚，西鄉塘公安分局聯合城管、生態環境、市場監管等部門和噪聲監測評估機構，對民生廣場製造生活噪聲干擾他人正常生活的違法行為開展聯合整治。此次聯合整治行動共出動清查整治力量80人，現場查獲野馬KTV11攤，查扣11套音響設備，依法傳喚12人到公安機關作進一步調查處理。

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