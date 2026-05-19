阿媽把二級當作二年級　小學生誤闖成人田徑賽　網民笑稱地獄模式

內地河南日前才剛發生馬拉松「女找男」代跑事件，近期南寧又發生一段讓網友笑翻的跑步比賽烏龍。



一位媽媽原本只是想替讀小學二年級的兒子報名跑步比賽，沒想到卻報名成「二級」運動員賽事，與男童一起上場的選手各個都是體型壯碩的專業運動員，轉播畫面一流出立刻掀起網友議論。

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這起事件發生在中國南寧的「田徑密碼」大眾公開賽上，只見公開男子組賽事中，竟有位來自尚賢灣小學的男童誤入到二級賽事中。後續才知道，原來是男童母親誤將「二級」認為是「二年級」的意思，因此男童才會出現在一堆成人運動員的比賽中。

只見畫面中男童與其他選手形成強烈對比，一臉無助的模樣掀起網友熱議，最後結果也沒意外被拉開到大幅差距，不少網友笑稱：

「直接開啟地獄模式」

「小朋友一覺醒來開始打全國賽」

「別人的童年是校內運動會，他的童年是挑戰國家隊」



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