廣東男子為報復鄰居　廁所裝喇叭「每天播鬼故事」　法院這樣回應

廣東省法院傳出一起罕見鄰里糾紛案，一名男子與鄰居不睦，他為報復對方，竟每天用喇叭播放鬼故事，一天播十幾個小時，鄰居不堪其擾告上法院，遭法院勒令停止。



每天喇叭播鬼故事

《羊城晚報》報導，這名男子在自家廁所安裝擴音器，利用喇叭每天循環播放鬼故事《荒山野鬼》，且一天播放十幾個小時。受影響的鄰居怒控，即使檢測這些錄音的分貝並未超標，行為看似合法，但嚴重擾亂鄰居的正常生活，尤其是樓上有即將參加大學入學考試的孩子，根本無法安心念書。

報導指出，法院最終依據發出禁止令，責令行為人立即停止播放擾民錄音，法院相關負責人表示：「旨在及時制止正在實施或即將實施的污染環境或破壞生態行為，避免申請人合法權益受損。」

值得注意的是，這起案例已被納入內地《生態環境法典》草案，明確設立生態環境侵權禁止令制度，專家指出：「它讓生態環境保護從『事後補救』轉向『事前預防』，一旦出現可能危害生態環境或影響民眾生活的行為，法院可透過禁止令及時按下『暫停鍵』，從源頭守護居民生活安寧。」

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