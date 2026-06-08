女子搭的士1日遇2次詭異人臉印記　網民笑稱急剎即觸發活人印刷術

不少市民搭乘的士或網約車時，習慣在後座滑手機、處理工作，卻可能忽略最基本的安全措施。



大陸江西南昌一名女子近日分享搭車時的有趣經驗，竟接連兩次在不同車輛的前方座椅頭枕上，看見清晰可辨的人臉印記，讓她忍不住拍照上傳網絡。

不少市民搭乘的士或網約車時，習慣在後座玩手機、處理工作，卻可能忽略最基本的安全措施。內地江西南昌一名女子近日分享搭車時的有趣經驗，竟接連兩次在不同車輛的前方座椅頭枕上，看見清晰可辨的人臉印記，讓她忍不住拍照上傳網絡。（小紅書圖片）

前座頭枕後方浮現「人臉印記」

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從曝光的照片可見，座椅頭枕上留下一張模糊卻完整的人臉輪廓，不僅鼻子、嘴巴清晰可見，甚至連臉部整體形狀都被「拓印」在椅背上，看起來宛如有人將臉直接印上去一般，相當詭異。

據《快科技》報導，該名女子表示，自己當天先後搭乘兩輛網約車，沒想到竟都在後座發現類似痕跡，讓她覺得十分有趣，因此拍照記錄。照片曝光後迅速在社群平台瘋傳，不少網友笑稱這根本是「活人印刷術」，還有人打趣表示，司機可能開車太猛、急煞車太頻繁，才會讓乘客整張臉直接撞上座椅。

不過，也有許多網友點出問題關鍵，認為從印記完整程度來看，留下痕跡的乘客很可能沒有繫上安全帶。若是在車輛突然煞車或減速時，身體因慣性向前傾，臉部直接撞上前方頭枕，再加上臉上粉底、隔離霜等化妝品殘留，就可能在椅背表面形成明顯印記。

另有網友分享自身經驗指出，曾看過家人或朋友在車內補妝，遇到緊急煞車時不慎撞上前座，也曾留下類似痕跡。

交通安全專家提醒，不論坐在前座或後座，依法都應繫妥安全帶，因為車輛發生急煞或碰撞時，即使速度不快，人體仍可能因慣性向前衝擊，造成頭部、臉部甚至胸部受傷。這些看似搞笑的「人臉印記」，其實也是一種安全警訊。

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