家長抱女童踩自助付款機枱！被喝止轉移旁收銀機再踩　網民斥缺德

過去數年疫情，提高了大眾衛生意識，但近日就有家長被拍照公審，指在超市付款時，抱着同行女童，任由她腳踏用作擺放食物的自助付款機貨枱，其間更讚揚女童「識得啫條碼好叻叻」。即使被同場顧客批評，家長只是轉到另一個自助付款機，繼續讓女童踏在上方，網民痛批「最X憎呢啲家長！完全沒公德心」、「唔好怪啲人厭童，全部都係啲冇家教嘅家長造成」。



有家長在超市抱着穿著鞋子的女童，踏上自助付款機貨枱被公審。（「threads@brianbrainwong」圖片）

家長抱女童踩上超市自助付款機貨枱

「唔知道小朋友對鞋底究竟有幾乾淨呢？」該男顧客在threads發帖公審，指日前在某連鎖超市排隊等候付款時，從遠處直擊有家長抱着1名穿著鞋子的女童，任由對方直接踏上用作擺放食物的自助付款機貨枱上。

懶理同場顧客勸阻「換機再踩」

樓主表示，當時附近未見有職員，但有另一名男子看不過眼，大聲指責涉事家長「好心唔好咁仆X擺個女上去」，但對方未有收斂，只是轉至另一部自助付款機，繼續容許女童將鞋踏上貨枱，其間更稱讚她「識得啫條碼好叻叻」，而到樓主付款時，對方一家經已離去。

網民紛紛批評相中家長無品，「佢有冇諗過啲人會將食物放上張枱到」。（AI生成圖片）

網民斥缺德 寸爆：細路行嘅路特別乾淨㗎

不少網民批評相中家長無品，「宜家啲家長應捉去再教育啦…愈來愈不知所謂」、「最X憎呢啲家長！完全沒公德心」、「佢有冇諗過啲人會將食物放上張枱到」、「識行㗎個細路，佢喺街一樣會踩到屎」、「佢哋係咪覺得細路行嘅路特別乾淨㗎，啲老豆老X會唔會俾佢哋返屋企著鞋踩床踩梳化先」、「喺度公審有乜用？即場要佢用消毒紙巾抹返呀嘛」。

網民直指「厭童」根源來自家長自身

有人就為社會所謂「厭童」風氣解釋，直指源頭大多來自家長自身，「唔好怪啲人厭童，全部都係啲冇家教嘅家長造成」、「好多人其實唔係討厭小朋友，係討厭唔識教嘅父母」、「無教唔好嘅細路，只有教唔好嘅家長」、「喺地鐵真係求其都睇得到啲細路著住對鞋踩上凳，家長根本唔理，香港到底幾時變成咁」。

相關文章：男童穿鞋踏上自助付款機貨枱！遭勸阻爸爸親寸爆回應：咁你投訴囉

這樣讓孩子站在擺放貨物的桌面，真的沒問題嗎？網民日前於社交平台發文，聲稱在中半山某超市自助付款區，目擊1名父親容許兒子穿鞋企上自助付款機的貨枱，甚至以「Asian squat」姿勢蹲坐，令人憂慮衞生情況。樓主指「完全唔明點解而家啲家長咁自私」，而他嘗試上前理論，惟男童父親卻寸爆回應，反駁「有咩問題？啲貨平時都係放地下㗎啦，有咩分別？」，又挑釁地叫樓主「咁你投訴囉」，惟超市職員太忙未能處理，事件便不了了之。



不少網民斥相中小朋友的行為，「永遠啲人帶住個細路就覺得佢哋鞋底好乾淨」。亦有網民批評樓主處理手法過於軟弱，「明明你先啱，最後句搞到霸氣盡失」。



父親允許穿着鞋子的兒子站企上自助付款機的的貨枱。（網上圖片）

男童穿鞋站貨枱 父親寸爆反駁「有咩問題？」

該名網民在threads上發帖，指在中半山一間超市遇到一對父子，小朋友穿鞋站在自助付款機的貨枱上，事主認為應要有衛生考慮，當時見狀即上前提醒，「點解着住鞋企上去咁污糟？人哋要放嘢係度㗎喎」，詎料男童父親寸爆反駁:「有咩問題？啲貨平時都係放地下㗎啦，有咩分別？」

事主再質疑：「咁你唔企上去？」惟對方依舊重複同一說法，甚至挑釁式回道：「咁你投訴囉！」據事主稱，當時想找超市職員投訴，惟職員太忙未能處理，他只能繼續自助付款。臨走前該名父親更再三追問：「點呀？你投訴咗未？要唔要等你投訴完我先走？」事主雖然氣憤，卻選擇離開，「唔使啦！唔好阻你時間啦」。

行為引起網民不滿。（網上圖片）

樓主被批「反應太軟弱」

網民除了鬧爆該名父親，亦有唔少人批評樓主反應過於軟弱：「明明係佢老豆錯，但你回應陰聲細氣，仲要俾人寸返轉頭，搞到霸氣盡失！」更有人示範「正確做法」：應該即場大聲叫職員，「乜細路可以着鞋踩呢張枱㗎咩？快啲攞濕紙巾抹乾淨先！」直言「咁先至夠霸氣」。

網民感嘆：生仔要考牌

討論串中更有人感嘆，「而家香港好多年輕父母，地鐵、餐廳、飛機、遊樂場……任何企得嘅地方，都會由得小朋友着鞋企上去」，認為這種習慣已成社會風氣，難免令人質疑教育是否出了問題。有網民感嘆：「真係冇家教，唔怪得有人話生仔要考牌。」

（threads@brianbrainwong）