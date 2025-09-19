男童穿鞋踏上自助付款機貨枱！遭勸阻爸爸親寸爆回應：咁你投訴囉

這樣讓孩子站在擺放貨物的桌面，真的沒問題嗎？網民日前於社交平台發文，聲稱在中半山某超市自助付款區，目擊1名父親容許兒子穿鞋企上自助付款機的貨枱，甚至以「Asian squat」姿勢蹲坐，令人憂慮衞生情況。樓主指「完全唔明點解而家啲家長咁自私」，而他嘗試上前理論，惟男童父親卻寸爆回應，反駁「有咩問題？啲貨平時都係放地下㗎啦，有咩分別？」，又挑釁地叫樓主「咁你投訴囉」，惟超市職員太忙未能處理，事件便不了了之。



不少網民斥相中小朋友的行為，「永遠啲人帶住個細路就覺得佢哋鞋底好乾淨」。亦有網民批評樓主處理手法過於軟弱，「明明你先啱，最後句搞到霸氣盡失」



父親允許穿着鞋子的兒子站企上自助付款機的的貨枱。（網上圖片）

男童穿鞋站貨枱 父親寸爆反駁「有咩問題？」

該名網民在threads上發帖，指在中半山一間超市遇到一對父子，小朋友穿鞋站在自助付款機的貨枱上，事主認為應要有衛生考慮，當時見狀即上前提醒，「點解着住鞋企上去咁污糟？人哋要放嘢係度㗎喎」，詎料男童父親寸爆反駁:「有咩問題？啲貨平時都係放地下㗎啦，有咩分別？」

事主再質疑：「咁你唔企上去？」惟對方依舊重複同一說法，甚至挑釁式回道：「咁你投訴囉！」據事主稱，當時想找超市職員投訴，惟職員太忙未能處理，他只能繼續自助付款。臨走前該名父親更再三追問：「點呀？你投訴咗未？要唔要等你投訴完我先走？」事主雖然氣憤，卻選擇離開，「唔使啦！唔好阻你時間啦」。

行為引起網民不滿。（網上圖片）

樓主被批「反應太軟弱」

網民除了鬧爆該名父親，亦有唔少人批評樓主反應過於軟弱：「明明係佢老豆錯，但你回應陰聲細氣，仲要俾人寸返轉頭，搞到霸氣盡失！」更有人示範「正確做法」：應該即場大聲叫職員，「乜細路可以着鞋踩呢張枱㗎咩？快啲攞濕紙巾抹乾淨先！」直言「咁先至夠霸氣」。

網民感嘆：生仔要考牌

討論串中更有人感嘆，「而家香港好多年輕父母，地鐵、餐廳、飛機、遊樂場……任何企得嘅地方，都會由得小朋友着鞋企上去」，認為這種習慣已成社會風氣，難免令人質疑教育是否出了問題。有網民感嘆：「真係冇家教，唔怪得有人話生仔要考牌。」

（threads@_moe.beads）