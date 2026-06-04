湖南人妻產檢驗出性病！誕女後丈夫起訴撤銷婚姻　斥婚前故意隱瞞

婚檢究竟是傷人情分的贅事，還是和睦婚姻的定心丸？湖南人妻於產檢時被檢測出患有性病，丈夫當時仍與妻子生育女兒，惟生育後丈夫「變臉」，認為妻子於婚前隱瞞患性病，向法庭提出訴訟要求撤銷婚姻，人妻則辯稱婚前不知自己患性病，並非有意隱瞞。最終因證據不足，法院無法判決撤銷婚姻，但准予雙方離婚。



夫妻對簿公堂事件讓不少網民關注婚前檢查重要性，建議要「強制婚檢」。亦有網民擔心2人的女兒或受母體疾病感染。



湖南省益陽市1對夫妻產檢時，妻子被檢出患有具傳染性的性病。（AI生成圖片）

人妻產檢檢出性病 丈夫起訴撤銷婚姻

據《深圳新聞網》報道，湖南省益陽1對夫妻產檢時，妻子被檢出患有具傳染性的性病，但雙方決定繼續妊娠，成功誕下1名女兒。然而生育後，丈夫認為妻子婚前故意隱瞞病情，遂向法院提起訴訟，要求撤銷婚姻。

妻子則辯稱，婚前不知道自己患性病，「不存在婚前隱瞞的主觀故意」。

丈夫認為妻子婚前故意隱瞞病情，要求撤銷婚姻、離婚，妻子辯稱，自己婚前亦不知情，非有意隱瞞疾病。（AI生成圖片）

證據不足無法撤銷婚姻 法判雙方離婚

據《民法典》，若夫妻中任何一方被證實在婚前故意隱瞞重大疾病，法律可判該婚姻無效，兩人相當於從未結婚，日後再婚在登記上仍可保留「初婚」身份。法院審理後認為，現有證據無法證實女方婚前知情瞞病，故不可撤銷婚姻，但認為兩人感情已然破裂，故准予雙方離婚，並釐清子女撫養、夫妻財產與債務歸屬等問題。

據《民法典》，若夫妻中任何一方被證實在婚前故意隱瞞重大疾病，法律可判該婚姻無效。（AI生成圖片）

網民倡強制婚檢

對於女事主直到產檢才發現患有性病，不少網民在留言區建議強制婚檢，「結婚必須婚檢，對雙方負責」。亦有網民擔心嬰兒被母親疾病感染，「孩子為什麼要生下來？」、「我現在關心孩子的身體」、「孩子可憐」。