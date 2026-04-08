孕妻由男醫生做產檢！人夫震怒喊離婚　以頭撞牆：今天要死在醫院

醫生看重的是專業知識和技術，而非性別，許多婦產科名醫生都是男性，惟偏偏有人介意由男醫生為孕婦看診。吉林1名人夫早前陪同孕妻做產檢，得知應診醫生是男性，而妻子沒有拒絕，他認為妻子隱私受侵而震怒，在醫院大吵大鬧，一度情緒失控對妻子破口大罵，甚至崩潰「撼頭埋牆」，稱要離婚和大喊：「我今天必須死在這醫院！」院方其後回應指患者求診期間可自行選擇由男或女醫生應診，並聲明此事非醫療糾紛。



激動人夫身穿短袖黑衣，被另1名穿長袖衣服的男衣男抓住，而涉事孕婦（穿白色大褸）一度走近丈夫身邊勸阻。（網傳影片截圖）

不滿孕妻由男醫生看診 人夫叫囂要離婚兼撞牆尋死

據《中安在線》、《頭條新聞》報道，吉林長春市有1名人夫陪妻子到長春市婦產醫院做產檢，妻子告知超聲波結果和醫生的囑咐時，他意外得知應診醫生是男性，即時情緒失控，對着妻子破口大罵，此時1名穿長袖黑衣男子見狀，趕緊上前拉住制止。

根據網傳影片，身穿短袖黑衣的人夫情緒激動，1名長袖黑衣男雙手握住人夫的前臂，阻止他上前與懷妻子爭吵，人夫指著左前方的妻子怒罵：「不過了，你讓人看了，明天離婚。」長袖黑衣男將人夫推至牆邊勸阻：「你怎麼那麼小心眼呢？」但人夫態度倔強表示：「我必須小心眼。」

人夫其後掙脫長袖黑衣男的控制，直衝向另一邊，將頭部撼向前方問診台柱，妻子上前疾呼：「老公！」人夫欲再次撞牆時，被長袖黑衣男制服在地，他坐在地上叫喊：「我今天必須死在你們醫院。」長袖黑衣男將人夫扶起擁在身側，人夫憤憤道：「你告訴我一聲，這對不對？」

人夫掙脫長袖黑衣男控製後，直衝向另一邊，將頭部撼向前方問診台柱。（網傳影片截圖）

人夫掙脫長袖黑衣男控製後，直衝向另一邊，將頭部撼向前方問診台柱，妻子上前疾呼：「老公！」（網傳影片截圖）

人夫欲再次撞牆，即被長袖黑衣男制服在地。（網傳影片截圖）

據內地傳媒報道，人夫在醫院內吵鬧至無力癱坐在地上，其後有護士推輪椅過來，另1名護士上前給他按壓「人中」（鼻孔與上唇之間位置）和輸氧氣。

院方回應：患者已就診完成 事件非醫療糾紛

據《極目新聞》引述長春市婦產醫院1名工作人員表示，涉事患者就診已完成，院方亦對孕婦進行了安撫，該對夫婦目前已離院，出於隱私保護，她不便透露過多資訊，但聲明該事件並非醫療糾紛。

院方表示：診前診症期間可自主選擇醫生性別按需就診

長春市婦產醫院產前診斷中心1名工作人員向當地媒體透露，醫院的婦產科和產前診斷中心都可以提供產前檢查，科室隊伍同時配備了男女醫生，且女醫生更多。她表示，「醫生不分性別，只是給你看病（指專業醫療行為，恪守隱私與倫理）」。若患者或家屬實在介意，就診前，可通過預約系統的醫生頭像判斷醫生性別，按需選擇男女醫生應診；就診期間，也可即時提出更換醫生的需求，院方會協助處理。

廣東哲清律師事務所馬俊哲律師指出，儘管法律允許男醫生給女患者做超聲波，但操作過程必須符合診療規範，如必須有女護士在場、不得進行與檢查無關的接觸及不得隨意洩露患者隱私資訊。（AI生成圖）

律師：院方需提前告知及保護患者隱私

廣東哲清律師事務所馬俊哲律師就該事件中醫療診治的院方義務、患者權利和家屬邊界進行深度分析，指產科超聲波涉及患者隱私部位的檢查，男醫生給女患者做產科檢查，屬於《民法典》規定院方特殊檢查「需要特別告知」的範疇，若院方在掛號時明確提醒「本項檢查可能由男醫生操作，如有顧慮可另選」，則實為盡到告知義務。

同時，院方亦應履行隱私保護責任，儘管法律允許男醫生給女患者做超聲波，但操作過程必須符合診療規範，如必須有女護士在場、不得進行與檢查無關的接觸及不得隨意洩露患者隱私資訊。

律師指若孕婦意識清醒，本人無異議，縱使丈夫有再多的不滿，也沒有任何法律立場進行阻撓。（AI生成圖）

律師：丈夫無權干涉妻子清醒狀態下的醫療決定權

此外，馬俊哲指出，醫療服務遵循「患者自主」原則，應由患者本人做醫療決定，只有在患者處於昏迷等無法自主決定的情況下，才由家屬代為決定。本起事件中的妻子意識清醒，完全享有決定優先權，若孕婦本人無異議，縱使丈夫有再多的不滿也沒有任何法律立場進行阻撓。