說好生2孩！妻子拖延兼墮胎終2次試管失敗　人夫︰生不出就離婚

想生兒育女，如果與另一半沒有共識，關係未必長久。台灣1名人夫在Dcard討論區表示，與妻子交往了9年，大約5年前結婚，雙方婚前有「共識」要希望生2名小孩，並並已對孩子的將來做好規劃。詎料妻子婚後總是用各種理由推搪拒懷孕，例如想去旅行、尚未準備好、等工作更穩定等等，樓主被迫順從，甚至在忙碌工作中抽時間陪伴妻子旅行和吃大餐。妻子於3年前意外懷孕，樓主願意一力承擔，「結果老婆說想要為了工作，選擇墮胎」，樓主忍痛尊重妻子的決定。



樓主到了37歲，驚覺年紀漸大 , 於是強迫妻子一定要懷孕 ，惟產檢結果顯示妻子「卵子少的可憐」 ，樓主精子數量則是一般人的2倍。, 婦產科醫生建議他們進行試管嬰兒療程 ，但做了2次都失敗。樓主明言「40歲是我的底線 , 再生不出來就是離婚」，妻子哭問「為什麼不能再給時間、更多情緒支持跟陪伴？」，樓主指出「不想要40 歲了 , 才在那邊中年生子顧小孩 , 沒體力了」。



雙方婚前有「共識」希望生2名小孩，並並已對孩子的將來做好規劃。（AI生成圖片）

網民支持樓主︰你老婆毀約

樓主在文中慨嘆「不知道這段婚姻還能怎麼維持下去？」，許多網民留言指「你把話說在前面後才結婚，完全覺得沒毛病，你反而像被騙吧」、「老婆跟詐騙沒兩樣」、「女方懷孕過一次在3年前，但是還是堅持拿掉；光從這點就看出女方根本沒有想要生小孩的準備」、「你答應的做到了，生小孩是共識也是條件，你老婆毀約」。

妻子進行試管嬰兒療程 ，但做了2次都失敗，樓主明言「40歲是我的底線 , 再生不出來就是離婚」，妻子大哭。（AI生成圖片）

心理師建議夫妻思考5個問題

台灣心理治療所臨床心理師薛媛云曾指出，夫妻在生小孩一事沒有共識，原因包括其中一方對成為父母有焦慮，夫妻可以仔細思考5個問題︰

1. 喜不喜歡小孩？

2. 想當什麼樣的父母？

3. 想要怎麼樣照顧小孩？

4. 財務分配要如何調整？

5. 如何評價夫妻目前關係的穩定性和親密性？

台灣心理治療所臨床心理師薛媛云建議，同果雙方未能就生兒育月達成共識，其間甚至發生爭執，可以尋求心理師協助。（AI生成圖片）

必要時向心理師求助

薛提醒夫妻必須尊重雙方各自的價值觀與想法，如果在討論過程中發生爭執，應先暫停討論，各自冷靜和反思後再繼續討論，必要時可以尋求心理師協助。

（Dcard討論區）