心測｜明明條件不差卻一直單身？7題揭開你為何還未脫單的真相

愛情有一見鍾情的浪漫也有日久生情的甜蜜，都是非常令單身人士羨慕的，而談戀愛，這種事也是要講究緣分的，因為有些主客觀條件也會影響你能否脱單。



想知道是什麼在阻止你脱單嗎？快來測一測吧！

7題測出阻止你脱單的原因（IG@sbs_drama.official；01製圖）

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1. 你是不是一個喜歡健身的人？

是---2

不是---3



2. 你是不是一個求知慾比較旺盛的人？

是---3

不是---4



3. 你是不是一個異性緣比較好的人？

是---4

不是---5



4. 你會不會在意戀人的戀愛史？

會---5

不會---6



5. 你是不是一個喜歡生活儀式感的人？

是---A

不是---6



6. 你是不是一個事業型的人？

是---B

不是---7



7. 你會不會介意異地戀？

會---C

不會---D



答案解析（IG@sbs_drama.official；01製圖）

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A. 你的性格影響了你脱單

你是一個性格開朗對生活充滿熱情的人，你這種性格讓你有了很多朋友，不管是異性還是同性都很喜歡跟你在一起玩。雖然你很有魅力很讓異性喜歡，但是你對愛情好像還沒開竅，異性對你的暗示你總是理解不到，影響了你脱單。

B. 你的事業心影響了你脱單

在你看來年輕的時候正是打拼事業的時候，所以你在事業上蒸蒸日上，但是你的生活也跟工作緊密聯繫在一起，屬於自己或者是陪伴家人的時間比較少。異性不是很喜歡你這種沒什麼時間陪伴戀人的人，所以在擇偶上會有顧慮。

C. 你的工作距離影響了你脱單

談戀愛的時候你是一個比較黏人的人，你喜歡跟戀人待在一起，就算是做一些小事也會很開心，而異地戀是要經過時間距離以及人心的考驗，很多戀人都熬不過異地，會因此而分手。所以就算有各方面都比較合適的人跟你表白你也會因為異地而拒絕。

D. 你的能力影響了你脱單

你是一個各方面條件都比較優異的人，在別人眼裏你就是一個白富美，你很有自己的魅力，總是在不經意間就吸引別人的目光。但是異性會因為你的能力而有hold不住的感覺，而你也希望自己的愛情是勢均力敵的那種，不存在誰高攀了誰。

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