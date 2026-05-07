心測｜你的婚姻會有第三者插足嗎？7題測婚後被出軌的機率有多高

撰文：星座屋
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婚姻並非都很長久，只有進入到婚姻中才會知道，雞毛蒜皮的事情一大堆。到時候還能繼續保持真愛的，就真的是太難能可貴了。

兩個人如果能夠好聚好散，那還不算太糟。最怕的就是自己一腔熱情，但是換來的卻是對方的無情背叛。那麼測測你婚後被出軌的概率有多高呢？趕緊來測一測吧。

測你婚後被出軌的概率有多高（點擊放大瀏覽）▼▼▼

測一測你在婚後會被出軌嗎（01製圖；《給你宇宙》劇照）
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1. 你會如何安排自己的假期呢？

宅在家→2
出去玩→3
不好說→4

2. 面對誘惑，你覺得自己抵擋得住嗎？

完全可以→4
可能不行→3
肯定不行→5

3. 身體不舒服你會立馬去就醫嗎？

一定會的→4
應該會的→5
可能不會→6

4. 如果創業，你會選擇跟誰一起呢？

跟家人一起→6
跟朋友一起→5
獨自創業→7

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5. 你結婚之前會宣告全天下嗎？

會的→7
不會→6

6. 你會很經常在為吃什麼而煩惱嗎？

會的→C
不會→B
不好說→7

7. 你有秘密會隱瞞另一半嗎？

會的→A
不會→D

答案解析（01製圖；《臥底洪小姐》劇照）

答案解析

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A. 你婚後被出軌的概率為10

你婚後被出軌的概率為10，你是一個特別擅長經營感情的人，不管是婚前還是婚後，你都能把另一半吃得死死的，讓他離不開你。而且你很出色，對感情也很用心，在可選擇的範圍內，你絕對是最佳的伴侶，你的另一半肯定捨不得拋下你而出軌其他人，這樣的代價太大了。所以婚後即便你不怎麼過問對方的事，也不用擔心對方會背叛傷害到你。

B. 你婚後被出軌的概率為40

你婚後被出軌的概率為40，雖然你跟另一半的感情平日裏看起來很不錯，兩個人相親相愛，和和美美，可一旦吵架了，你們就會各種冷戰，彼此互不搭理，這個時候也是你們感情最脆弱的時候。若是冷戰期間有第三者入侵，那麼你的另一半在你這邊討不到好以後，可能會抵擋不住誘惑，從而做出傷害你的事來，你們的感情也會因此出現裂痕，岌岌可危。

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C. 你婚後被出軌的概率為70

婚後的你整天都絮絮叨叨的，看到對方有哪裏做得不好，你立馬就會不管不顧的去指責對方。其實很多都是微不足道的小事，睜一隻眼閉一隻眼就行。而你就是做不到平常心，總是揪住就不放。所以對方會想要逃離這樣的環境，他會覺得跟其他人在一起更舒適安逸。

D. 你婚後被出軌的概率為90

你婚後之所以會被出軌，就是因為你的個性太過於急躁了。遇到一點小事就吹鬍子瞪眼睛，恨不得把對方都給吃了。所以慢慢的，對方什麼心情都不敢跟你分享了，深怕你會突然再發飆。而從你這裏得不到温暖，對方會轉而投向其他人的懷抱，然後你就會被甩。

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