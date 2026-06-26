長輩突臉盲兼躁動或非失智！恐急性精神紊亂　醫生：24小時內求醫

長輩轉換新環境後表現奇怪，難道出現失智症？台灣神經外科醫生陳品元在其Facebook專頁表示，當長者剛搬新屋、住院或換病房，可能會出現答非所問、半夜叫囂、認不得家人等症狀，這並非「長輩脾氣」或「突然失智」，反而是急性譫妄症（Delirium，港稱急性精神紊亂）發作。



長者若有急性精神紊亂，常見表現包括意識混亂、幻覺或幻聽、語無倫次、白天嗜睡而夜晚躁動。（《白日青春》劇照）

6大原因導致急性精神紊亂

陳醫生指出，病人突然發作，可能在數小時內從清醒到混亂，症狀反覆，常見表現包括意識混亂、幻覺或幻聽、語無倫次、白天嗜睡而夜晚躁動，和認知障礙症（Dementia）最大的差別在於速度，譫妄症是急性，認知障礙症是緩慢。

泌尿道感染是其中一個發病原因。（《國產凌凌漆》截圖）

環境改變確實是常見誘因，但許多照顧者忽略其他因素：

1. 感染，例如泌尿道感染

2. 藥物副作用

3. 電解質異常

4. 便秘

5. 脫水



發現症狀 24小時內必須求醫

陳醫生強調「急性譫妄症是醫學緊急情況」，光靠「安撫情緒」是不足夠，如果一直放任不處理，不但會延長認知混亂的時間，更可能加速原本的認知退化、增加跌倒風險、延長住院日數，甚至影響長者的長遠健康預後，一旦發現相關症狀，切勿觀望超過24小時，請立即求醫。

照顧者可以在病人周圍擺放熟悉物品，而且用平靜語氣反覆確認時間地點。（《破・地獄》劇照）

等候治理 照顧者可做5件事

等候求醫期間，照顧者扮演關鍵角色，可以實施以下措施：

1. 保持環境光線充足，白天開燈可以減少混亂感

2. 在病人周圍擺放熟悉物品

3. 用平靜語氣反覆確認時間地點

4. 讓長輩戴上助聽器或眼鏡維持感官輸入

5. 避免約束或強迫靜止，一旦有任何束縛，反而可能加重躁動



（Facebook專頁「神經外科腦瘤權威 陳品元醫師 教授 林口長庚 基隆長庚外科部主任」）

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術前CT顯示：腫瘤已破裂出血。（微博截圖）

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