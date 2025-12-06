日本長者秋天必須上山做這件事？7旬翁差點送命　全因「信錯AI」

朋友們，你們有沒有那種「不做這件事，這一年就白過了」的儀式感？在日本，很多銀髮族就執着於一件事——秋天必須進山採蘑菇。



「山の幸」（大山的饋贈）啊，想想就浪漫：拎個小竹籃，踩着一地落葉，在林子裏慢悠悠尋覓，採一捧鮮掉眉毛的野生菇，回家煮一鍋熱騰騰的味噌湯……打住！這畫面美是美，但現實可能直接給你切換到《急診室故事》——就在上個月，日本和歌山市一位70多歲大爺，就因為這口「鮮」，差點把命搭進去。

日本和歌山市一位70多歲大爺，就因為這口「鮮」，差點把命搭進去。（YouTube@日テレNEWS）

AI說能吃，那就吃？大爺差點「交代」了

這事兒得從11月3日說起。大爺興致勃勃跑到奈良縣下北山村的林子裏，摘了一堆「長得特像香菇和平菇」的野蘑菇。回家後，他心裏也嘀咕：「這玩意兒……沒毒吧？」

嘗試聯繫植物園和專業機構，結果沒聯繫上。這時候你猜他怎麼着？掏出手機，拍照，上傳，問AI！（此處腦補AI冷靜的電子音）「根據圖像識別，此為香菇或平菇，可食用。」大爺一看，放心了！開火，烹飪，開吃！

結果不到半小時，嘔吐+腹瀉套餐直接送達，大爺被緊急送醫。幸好搶救及時，撿回一條命。事後專家一鑑定：什麼香菇平菇？這是日本三大毒蘑菇之一——日本類臍菇啊！

這毒蘑菇，是個「偽裝大師」

為什麼連經常採蘑菇的大爺都中招了？來看這「菇界影帝」的簡歷：

· 藝名：月夜茸

· 活動範圍：夏秋季蹲守腐木上，專挑林子深處

· 偽裝技能：和野生平菇像到親媽都難認！唯一破綻是菌褶根部有點隆起，肉裏偶爾帶黑點——但有的個體連這點破綻都沒有！

· 必殺技：煮熟了照樣有毒，沸水滾三滾，毒素穩如狗



日本蘑菇專家長谷川明直接蓋章：「全日本中毒率最高的三種毒蘑菇之一，過去十年它稱第二，沒人敢稱第一！」

中招的，可不止大爺一個

就在大爺中毒前一天，靜岡縣御殿場市還有個更慘的：一大家子11口人，集體把日本類臍菇當香菇炒了。結果全家組團嘔吐，廚房秒變病房。

一位曾誤食的40代大叔心有餘悸：「我以為自己採的是香菇啊！根本分不清！後來噁心胃疼頭疼一齊上，太嚇人了……」

日本網友：AI也信？

新聞一出，日本網友立馬開啟吐槽模式：

謹慎派發言：「蘑菇超可怕的好嗎！拍照角度變一點，AI就認不出來了。多拍幾張上網查，能跳出十幾種可能。大爺為什麼不多想想可能是毒蘑菇？反正業餘選手最好別碰。」



技術流分析：「我經常拍植物查名字，但谷歌經常答非所問。就算AI再方便，最後做決定的還得是自己啊！」



絕望派宣言：「對不起，我真不信光靠圖片就能分辨毒蘑菇！同一種蘑菇在不同地方長不一樣，早晚形態也不同。就算把所有特徵拍全了，光靠圖像判斷也太難了！」



專家的冷汗流下來了

和歌山市生活保健課的工作人員估計冷汗直冒，趕緊出來劃重點：

用AI或圖鑑自行判斷野蘑菇？非常危險！只要不是100%確定，請遵守『四不原則』——不採、不吃、不買、不送！

說真的，那些執拗地年年進山的日本老人，採的或許不只是蘑菇，更是一種情懷，一段與自然對話的時光。但當AI都能一本正經地胡說八道時，我們或許該重新想想：對自然的敬畏，不該輸給對鮮味的貪戀。

畢竟，安全，才是秋天裏最該端上桌的那道菜。（順手補個冷知識）其實日本類臍菇在月光下會發出幽幽青光……但等你看到這光的時候，大概已經在去醫院的路上了。

