起身見頭暈 ！她站起突然眼前一黑險跌倒　醫生揭2原因︰不是中風

任何人若「起身見頭暈」，都會憂心是健康警號！台1灣1名醫生分享病例，指1名中年女病人起床或從椅子上站起來，「都覺得頭暈暈的，眼前還會一黑」，甚至險跌倒，擔心是否中風先兆。



醫生解釋只是「姿態性低血壓」，任何人突然站起來，地心引力會讓血液瞬間衝到雙腳，大腦見狀下令將血液打回腦部，一旦失靈，大腦血流不足，就會立刻頭暈和視線模糊，缺水和服藥通常導致「姿態性低血壓」，只要多飲水和調整藥物，就能解決問題。



女病人不論在床上或從椅子起身，「都覺得頭暈暈的，眼前還會一黑，要趕快扶着東西才不會跌倒」，擔心相關徵狀可能是中風先兆。（AI生成圖片）

女病人「起身見頭暈」

腎臟科醫師林軒任在其facebook專頁表示，1名中年女病人前來求醫，最近數天不論在床上或從椅子起身，「都覺得頭暈暈的，眼前還會一黑，要趕快扶着東西才不會跌倒」，求診當日早上，甫起床就會「眼前瞬間黑掉，差點摔倒」，擔心相關徵狀可能是中風先兆。

補償機制失效造成姿態性低血壓

林醫生經了解後，相信這是「姿態性低血壓」造成，一般而言，任何人躺平時，全身血液均勻散佈全身，但突然站起來，地心引力會立刻令到300至500cc的血液衝到雙腳，大腦會隨即下令，要求血管收縮和心跳加快，趕緊將血液打回腦部，如果「補償機制」失效，大腦就會血流不足，造成頭暈和視線模糊。

一旦少飲水，當身體總血量不足時，血管如何收縮，都不能有足夠血液送到大腦，造成姿態性低血壓。（AI生成圖片）

2個造成姿態性低血壓的原因

林醫生指出2個造成姿態性低血壓的原因︰

1. 缺水

情況最常見，很多人天氣熱流汗，卻擔心尿頻水腫，所以刻意少飲水，但當身體總血量不足時，血管如何收縮，都不能有足夠血液送到大腦。

2. 服藥

許多藥物會干擾身體的「補償機制」，包括利尿劑，是1種常見高血壓藥，但水分排得太多，血量就變少；鈣離子通道阻斷劑導致血管放鬆，減弱血管收縮力道；安眠藥亦會抑制「交感神經」，令人站起來時心跳快不起來；攝護腺肥大藥本身就會放鬆血管降血壓；心絞痛「舌下含片」是超強效的血管擴張劑，所以使用時一定要坐下或躺平，千萬不可站着含藥。

許多藥物會干擾身體的「補償機制」，只要醫生調整藥物，就能解決「起身見頭暈」情況。（AI生成圖片）

多飲水和調整藥物即解決

林醫生為該名中年女病人測量血壓，躺平時130/80，一站起來剩下100/65，而且正服用「利尿劑」和「鈣離子通道阻斷劑」等複方血壓藥，相信是她飲得太少水，加上藥物，導致站起來時血壓跌得太低，建議她多喝水和暫時停服利尿劑，2周後沒再出現頭暈。

提醒患者千萬不能自行停藥

但林醫生強調，如果有類似困擾，都千萬不能自行停藥，頭暈可能是貧血、神經病變、甚至中風的警示，建議若有類似徵狀的人士在家測量血壓，記錄 「躺着5分鐘」、「坐着」、和「剛站起來3分鐘內」 這3個不同姿勢的血壓，求醫時將這份「血壓紀錄」和「藥物清單」一併帶給醫生，醫生才能做出最準確的判斷。

（facebook專頁「引人入腎・林軒任醫師」）