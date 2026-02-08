北海道旅遊全家雪鞋丟棄酒店房　網民鬧爆失禮：造成酒店房務困擾

出外旅遊行為也要顧己及人。有男網民在網上發現有旅客，在北海道旅遊時，將一家人穿過的舊雪鞋丟棄在酒店房內，還在牆上貼紙條要求酒店人員幫忙丟掉，讓他覺得十分過分，認為這家人的做法丟人現眼，「沒有先詢問過飯店是否能協助丟棄以及費用問題」。不少網民都認為「超沒禮貌」、「很多人會把舊衣物、舊內衣褲丟在旅館，帶新衣物回家，很失禮」。



樓主轉載帖文，認為該女網民的做法太失禮。（Threads@jacky210011）

有男網民在Threads上轉載台灣女網民的帖文，女方指「行李都滿了，只好把這些捨棄在日本，小孩的，明天就穿不下了；大人的，之後應該也不會穿」，還付上相片。相片可見，女網民留下分別兩對成人及兩對小孩的雪鞋，加上一個膠袋及夾雪公仔的玩具夾。

台媽丟下4對雪鞋在酒店房被轟

樓主不滿地表示「行李都滿了就把自己的鞋子直接丟在飯店，還在牆壁上貼紙條要飯店人員幫忙丟掉？！」，認為這樣做太失禮，加上他身為室內設計師，「看到還直接把紙條貼在人家牆面壁紙上也是很怒！」。

女網民已刪去帖文，但樓主轉載的帖文則引來不少網民熱議，「好像很有禮貌，但其實超沒禮貌，就是個自以為是又自我感動的人」、「很多人還提倡舊衣服穿出國，就直接丟在國外不用帶回來了」、「很多台灣人會把舊衣物、舊內衣褲丟在旅館，帶新衣物回家，很失禮」、「丟人，拜託飯店把它運費到付寄回他家」。

女網民被圍攻後已刪帖。（Threads@jacky210011）

領隊網民：造成酒店房務困擾

有身為領隊的網民指「還有建議不要把舊衣服帶來日本飯店丟，身為領隊的我覺得很丟台灣人的禮儀，日本垃圾分類比台灣還嚴格很多，這會造成飯店房務的困擾！」。

有人認為沒有問題，「其實我覺得這些鞋子都很新，留個紙條拜託飯店處理也沒有錯。幫忙處理垃圾本來就是飯店打掃的一部份」，有人則事先問過處理費，「上個月在日本買了嬰兒推車5900日圓（約297港元），舊的想說請飯店幫忙處理，結果處理費用3000日圓（約151港元）」。