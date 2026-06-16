港人家庭移居福岡！入住3日屢被鄰居投訴太大聲　暴雨下狼狽遷出

房屋隔音問題不佳，實在令人困擾！有移居日本的港媽在社交平台發文，分享4年前剛到埗福岡時，因為噪音問題屢次被樓下鄰居投訴，最終只是入住公寓3日2夜，便需要在暴雨下被迫遷出。事件引來網民熱議，指當地其實「好多規矩」，認為只適宜旅遊不宜居住。



有港媽指因丈夫工作關係全家移居福岡，卻因噪音問題被鄰居投訴，入住公寓3日便需遷離。（AI生成圖片）

丈夫工作關係 港人家庭移居日本福岡

該移居日本4年的港媽近日在threads帳號「fukuoka.finds.jp」發帖，透露因為丈夫工作關係，舉家於2022年移居到日本福岡市，但形容剛到埗2個月「已經搬過2次屋，住過3間屋」，直言「而家諗返起都覺得好大壓力」。

屢被樓下鄰居投訴「太大聲」

樓主透露，他們一家3口當時因為居住由丈夫公司幫忙租下、沒有電梯的「Studio Flat（開放式單位）」，所以丈夫需要獨自搬運多件行李至3樓。她續稱，入住首日只是「用返香港人聲線、正常喺屋企行路、小朋友玩嘅聲音、開埋篋整理行李」，詎料翌日便收到樓下鄰居向物管公司投訴，再向丈夫公司反映，被告知若然再次接到投訴，全家便需要搬走。

樓主一家3口居住由丈夫公司幫忙租下、沒有電梯的「Studio Flat（開放式單位）」。（「threads＠fukuoka.finds.jp」圖片）

入住3日被迫遷出 暴雨下極狼狽

樓主當時意識到單位的木地板較為薄身，即使「少少聲都會聽到」，所以他們之後亦小心翼翼，大清早便出門以防騷擾樓下住客，可惜回家後仍然收到公司通知，指樓下再度投訴，所以要即時遷出，於是他們一家3口只是入住3日2夜，便需於暴雨下狼狽遷離。

樓主一家入住公寓3日2夜，便需於暴雨下狼狽遷離。（AI生成圖片）

日本不宜移居？ 網民：好多規矩

帖文引來許多網民指出，日本其實不宜居住，「日本適宜旅遊，不宜長居」、「日本係一個非常唔自由嘅社會，好多規矩，住得愈耐愈頂唔順，通常去到一個位一係就屈服，學下入鄉隨俗扭曲下自己；一係就頂唔順走人」、「雖然唔知香港人聲線有幾大聲，但小朋友行路呢樣嘢佢哋超敏感，搬屋點都會有聲，牆又薄，好多神經特別敏感嘅人郁啲就會投訴」、「你都係叫公司搵間獨立屋畀你啦，最多自己畀部份租金，否則只有不停搬遷」。

網民建議優先考慮石屎樓：隔音較好

但有留言認為港人所謂正常聲線，未必獲日本人接受，「香港人聲線」、「即刻諗到一定唔會係靜」、「其實就係大聲」，認為挑選住處時應先考慮石屎樓，「有小朋友最好住地下，租屋前要睇下間屋係咩物料做，木造最唔隔音，石屎就最好」、「我住過多層式apartment，石屎樓就比較隔音好啲，亦都住過2層樓舊式日本House，因為係鋼架木屋，真係完全冇隔音，鄰居行樓梯上樓返屋企都聽到一清二楚」。

相關文章：Brian移居日本8個月提早回流 拍片講2大原因 網民斥懶散

香港夫婦YouTuber「Brian在日本住」去年10月「裸辭」帶着半年生活費移居日本追夢，一度拒絕找工作，拍片「告急」推會員制，求觀眾「課金」留日生活費而被鬧爆「網絡乞兒」。夫婦持工作假期簽證於日本留了8個月，Brian於6月25日宣布決定提早離開回港，提到在日本做兼職工被迫捨棄拍片時間，認為自己更喜歡經營YouTube頻道，最終決定捨棄留日生活；另一原因是日本食物太過單一，無法吃到麻辣米線，「原來食唔到自己想食嘅嘢呢，係會令到自己咁抑鬱」。



網民批評Brian失敗原因是為人懶散，「懶人有千億種藉口，搵藉口說服自己就係唔肯認自己懶」、「開YouTube只係一個藉口，根本就係你個人懶唔做嘢」，而且事前準備不足，「其實唔係日本唔適合你住，係你唔夠資金，冇錢邊度都唔適合㗎啦」，又直言「思鄉食物你去到邊個國家都會」。



香港夫婦YouTuber「Brian在日本住」移居日本8個月後，決定提早返港。（「Brian在日本住」YouTube影片截圖）

Brian於6月25日上傳1段約9分鐘影片宣布提早離開日本，指出起初真的一直想留在日本生活，先做起YouTube頻道，再申請創業簽證，惟最後沒辦法想到一個可行的事業，到第六個月更出現生活費及如何留在日本的簽證問題。

「Brian在日本住」移居8個月提早回流

Brian表示，他有在餐廳做侍應幫補生活費及打算由兼職轉全職，「但到後尾我就發現自己好痛苦，因為我可以用嚟拍片嘅時間真係愈嚟愈少」，一度要停止更新YouTube頻道，「剩係苦惱點樣留喺日本呢樣嘢呢，都基本上係佔咗我大部份嘅時間」，當時十分迷惘。他稱，經一輪考慮後，認為自己更喜歡經營YouTube頻道，最終決定捨棄日本生活，後期已沒再找全職工作。

Brian表示，他有在餐廳做侍應幫補生活費及打算由兼職轉全職。（「Brian在日本住」YouTube影片截圖）

Brian表示，「但到後尾我就發現自己好痛苦，因為我可以用嚟拍片嘅時間真係愈嚟愈少」。（「Brian在日本住」YouTube影片截圖）

Brian說，「因為我可以用嚟拍片嘅時間真係愈嚟愈少」，一度被迫停止更新YouTube頻道。（「Brian在日本住」YouTube影片截圖）

Brian說，「剩係苦惱點樣留喺日本呢樣嘢呢，都基本上係佔咗我大部份嘅時間」。（「Brian在日本住」YouTube影片截圖）

Brian說，「剩係苦惱點樣留喺日本呢樣嘢呢，都基本上係佔咗我大部份嘅時間」。（「Brian在日本住」YouTube影片截圖）

經一輪考慮後，Brian認為自己更喜歡經營YouTube頻道。（「Brian在日本住」YouTube影片截圖）

Brian：日本致命傷係嘢食太過單一

Brian提到另一原因，指出日本的「致命傷」是「嘢食太過單一」，「食完之後你都係會冇嗰種滿足感，嚟嚟去去就係炸雞、拉麵、意粉、便當，仲要係嗰啲便當嚟嚟去去都係嗰啲款，只不過係落咗唔同汁」。

Brian說，他十分喜歡吃麻辣米線，但「喺日本基本上係冇辦法搵到麻辣米線，就算搵到類似嘅嘢都好啦，其實佢哋個味呢都係唔合乎香港人嘅口味或者可能唔合乎我嘅口味」、「我亦都從來冇諗過，原來食唔到自己想食嘅嘢呢，係會令到自己咁抑鬱」。

Brian提到另一原因，指出日本的「致命傷」是「嘢食太過單一」。（「Brian在日本住」YouTube影片截圖）

Brian提到另一原因，指出日本的「致命傷」是「嘢食太過單一」。（「Brian在日本住」YouTube影片截圖）

Brian認為日本食物「食完之後你都係會冇嗰種滿足感」。（「Brian在日本住」YouTube影片截圖）

Brian認為日本食物「嚟嚟去去就係炸雞、拉麵、意粉、便當，仲要係嗰啲便當嚟嚟去去都係嗰啲款，只不過係落咗唔同汁」。（「Brian在日本住」YouTube影片截圖）

網民斥：懶人有千億種藉口

網民留言批評Brian在日本生活8個月毫無成長，「好失望，你曾經去返工，我以為你有成長，結果你竟然放棄，你返兼職啫，點會拍唔到片，2個人4對手」、「重點係自己搵唔到office工，又唔想做餐廳咁cheap，所以先要返香港」、「你喺日本度咩都唔想做，點會成功呀」、「老老實實，剩係喺到FF，無覺悟無目標」。

不少網民不認同Brian指日本食物單一，「日本嘢食都叫單一，笑咗，你知唔知自己噏緊乜X」、「日本嘢食都叫單一，去外國點算？」、「嘢食單一？冇睇孤獨的美食家介紹，係冇錢去食定冇心去呀！」、「呢8個月嘅得着就一碗正宗麻辣米線，知道無咗佢唔得，amazing」、「日本好多地方食到麻辣米線，廢到唔想做嘢都算，但廢到想食嘅嘢都唔去搵下，好嘢」。

Brian說，他十分喜歡吃麻辣米線，但「喺日本基本上係冇辦法搵到麻辣米線」。（「Brian在日本住」YouTube影片截圖）

Brian說，他十分喜歡吃麻辣米線，但「喺日本基本上係冇辦法搵到麻辣米線」。（「Brian在日本住」YouTube影片截圖）

Brian說，「就算搵到類似嘅嘢都好啦，其實佢哋個味呢都係唔合乎香港人嘅口味或者可能唔合乎我嘅口味」。（「Brian在日本住」YouTube影片截圖）

Brian表示，「我亦都從來冇諗過，原來食唔到自己想食嘅嘢呢，係會令到自己咁抑鬱」。（「Brian在日本住」YouTube影片截圖）

網民批：沒移居決心 建議先調整心態

有網民批評，「證明其實佢對移居呢樣嘢嘅決心唔係好大……建議你調整好自己心態先試下移居，如果唔係移去邊度嘅結果都係一樣」、「你唔好再諗移居喇，你去邊都唔會適應到」、「你唔返工，移民去邊或者返香港都生存唔到」。

（threads＠fukuoka.finds.jp）