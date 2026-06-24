糉勿亂吃！浙江男食2隻糉狂嘔血　失血近半險斃命　醫生拆解原因

端午節後糯米糉要「清貨」，但切勿過量食用，否則暗藏致命隱患！浙江1名男子食用2個肉糉後，竟意外誘發嚴重上消化道大出血，嘔血兩次。患者送院搶救期間先後3次嘔血、一度休克，翌日檢查結果顯示，患者血紅蛋白僅剩56g/L，累計失血量近2,000毫升，性命懸於一線，經醫護全力搶救才撿回一命。



浙江1名男子食用肉糉後竟意外誘發嚴重上消化道大出血，嘔血兩次。（AI生成圖片）

醫生追溯病因發現，男子患肝硬化及門靜脈高壓等基礎病，其凝血功能差、胃底及食道靜脈嚴重曲張、脆弱易破裂，而糉子由糯米所製，粘性大、難消化，長時間滯留胃部，刺激胃酸分泌，與脆弱血管直接摩擦，引發大出血。醫生直指，肝硬化及門靜脈高危人士切莫貪食糯米製品，否則極可能釀成生死危機。



患者嘔血多次，病情急速惡化，甚至出現休克症狀，生命表徵不穩定。（AI生成圖片）

男子食糉嘔血2次 送院搶救多次嘔血一度休克

據《九派新聞》報道，浙江海寧康華醫院日前接收1名因食用糉子突發急症的男患者。據消化內科主任李金柳透露，病人入院前已兩度嘔血，初步判定是嚴重上消化道大出血，情況極度危急。搶救期間，患者再次劇烈嘔血，單次出血量逾500毫升，血液迅速凝固成大血塊，清理及止血難度大幅增加，現場搶救壓力極大。患者其後又嘔血2次，病情急速惡化，甚至出現休克症狀，生命表徵不穩定。

失血近2000毫升 差點錯過黃金搶救期喪命

翌日檢查結果相當驚人，患者血紅蛋白僅剩56g/L，遠低於成年男性130g/L的正常標準，屬重度失血性貧血。醫生評估其累計失血量近2000毫升，相當於1個成人近一半血量。通常情況下，人體單次失血量逾400毫升就可能出現頭暈、心悸及血壓下降等症狀，若該病人送醫再遲些，隨時危及生命。所幸，該病人經醫護團隊全力搶救現已脫離危險。

糯米黏性高、難以消化，長時間滯留胃部會持續刺激胃酸分泌，外加糯米團塊直接摩擦、擠壓脆弱的曲張血管，極易導致血管爆裂。（AI生成圖片）

醫生分析糯米糉竟是消化道出血元兇

醫生分析病因，病人患有肝硬化及門靜脈高壓等基礎病，屬於出血高危人士，其食道、胃底血管嚴重曲張，血管壁脆弱，極易破裂出血，且肝硬化會削弱凝血功能，患者一旦出血就難以自止。而引發本次大出血急症的元兇，是1款日常食物 —— 肉糉，醫生解釋，糯米黏性高、難以消化，長時間滯留胃部會持續刺激胃酸分泌，外加糯米團塊直接摩擦、擠壓脆弱的曲張血管，極易導致血管爆裂，引發致命大出血。

醫生提醒，肝硬化及門靜脈高危人士切莫貪食糯米製品。（AI生成圖片）

消化道出血高危人士飲食禁忌

醫生特別提醒，肝硬化及門靜脈高壓患者應謹慎食用糯米等難消化、高刺激性食物，避免引發消化道大出血。

其他報道：一頓午餐5人胃痛狂嘔！真兇竟是四季豆 患者：胃裏像有隻手在擰

「胃裏像有隻手在擰……那會兒真怕自己就這麼過去了！」湖北省武漢市第三醫院首義院區早前在半小時內接連收到5名症狀極其相似的患者，各人都是劇烈噁心、頻繁嘔吐。醫生檢查後，確認5人在中午同桌吃了四季豆，疑似集體食物中毒，幸所有患者經救治後均無礙，但事後形容胃痛的情況，令人聽得心寒。



5人中午同桌吃了四季豆，結果集體食物中毒需送院。（AI生成圖片）

半小時內醫院接連收治5名症狀相似患者

據《極目新聞》報道，事發於4月26日傍晚6時許，湖北省武漢市第三醫院首義院區急診門前，有1輛警車急速駛來，民警攙扶2名女子進入急診大廳，緊張地表示「我們在路上巡邏的時候，她們攔車，當時已經吐得站不住了」。

急診內科王瑛醫生剛準備問診，又有2名症狀一模一樣的女子被抬下救護車；幾分鐘後1名16歲男孩抱着肚子進來，這5名患者都出現了，臉色蒼白、劇烈噁心、頻繁嘔吐的症狀。王瑛醫生問診後，很快就鎖定了關鍵線索──5人中午在同1張餐桌上吃了四季豆，故懷疑這是集體食物中毒。

該院急診科主任萬少兵接到通知後迅速趕到醫院，立即指令「立即開啟急診綠色通道，患者由專人負責，優先處置」。（極目新聞圖片）

醫院即開急診綠色通道 多項搶救操作同步啟動

該院急診科主任萬少兵接到通知後迅速趕到醫院，立即指令「立即開啟急診綠色通道，患者由專人負責，優先處置」，整個急診團隊瞬間切換成「戰鬥模式」，王瑛醫生帶領1組醫護人員專門攻克四季豆5人組；護士長王斌精準統籌調配護理人員，開放靜脈通路、急診採血、心電圖採集、輸液給藥這4項操作同步啟動，無縫連接。

湖北省武漢市第三醫院首義院區半小時內，接連收治了5名症狀極其相似的患者，其後證實是集體食物中毒。（網上圖片）

16歲男生因挑食只吃幾口病情最輕

患者當中有2名女子情況最為嚴重，出現劇烈嘔吐，直至晚上8時許才停止，面部才漸見血色；另外2名女病人的腹痛也得到緩解，而當中最年輕的16歲男生，因為挑食而只嘗了幾口四季頭，結果中毒程度最輕，而5名病人經救治後都平安無恙。

其中46歲的張女士（化名）回想食物中毒的經歷，聲音仍止不住地顫抖，憶述當時情況「胃裡像有隻手在擰，汗把衣服濕透了好幾層，那會兒真怕自己就這麼過去了」。

全文：一頓午餐5人胃痛狂嘔！真兇竟是四季豆 患者：胃裏像有隻手在擰