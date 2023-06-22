端午節｜網傳食粽有禁忌　8類人不宜多吃　2招避免胃酸倒流火燒心

端午節即將到來，吃粽子是傳統的習俗，中醫師指出，粽子適合氣虛體弱的人食用，但是有腸胃炎、消化性潰瘍、膽結石、糖尿病、高血壓、高血脂、腎臟病或痛風患者，宜少量食用為宜；吃粽子掌握「細嚼慢嚥」、「定時定量」兩原則可減輕腸胃負擔及胃酸倒流的發生。



樂生療養院中醫師孫彩霞表示，粽子的食材有糯米、栗子、豬肉、蝦米、花生及粽葉等，可以提升免疫力，以中醫角度來看，適合氣虛體弱的人食用，不過，食後糯米後容易消化不良，加上油膩黏滯的佐料，像是五花滷肉、鹹蛋黃、花生、栗子等，高脂高鹽的成分，對消化或代謝不良者更是負擔，吃多了容易出現噁心、嘔吐、腹脹不適，嚴重者會加重胃酸倒流、火燒心等症狀。

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孫彩霞提到，有腸胃炎、消化性潰瘍、膽結石、糖尿病、高血壓、高血脂及腎臟病或痛風患者等8種人宜少量食用。另外，吃粽子一定要把握「細嚼慢嚥」、「定時定量」兩原則。以小食團，多在口中慢慢咀嚼，可以降低腸胃消化不良，減少腸胃的負擔；而定時定量，能穩定消化系統的排空時間與分泌激素，也可以減少胃酸倒流的發生。

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如果吃完粽子肚子脹氣不舒服，孫彩霞建議，換上寬鬆衣服，輕輕按摩肚臍周圍，順時針方向按壓，輕輕揉動腹部的穴道，緩解脹氣不適；或是飯後散步，感受「門前艾蒲青翠，粽葉香飄十里」的聞香端午；還可以自製茶飲，如以山楂、銀花、菊花及水，煎 15 分鐘後去渣成去脂茶，或以山楂、麥芽、神曲、萊菔子各1錢，加1碗半的水，煎煮至剩碗8分滿的消食茶。孫彩霞建議，若仍未改善，應諮詢專業的中醫師，利用芳香化濕，理氣健脾的中藥消脂去脹，達到端午排濕毒，促進廢物代謝，以及增強免疫的效能。

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