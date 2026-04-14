15歲少年吐血送院！胃現「鵝卵石樣」　見幽門螺旋桿菌揭癌前病變

15歲少年突然大口吐血被送往住院，所謂何事？台灣兒童腸胃/青少年專科醫生洪華希在社交平台分享個案，表示在吐血少年的胃部看到出血的潰瘍，而且還有「一顆顆像小山丘的結節樣變化」，那就是幽門螺旋桿菌（H. pylori）感染的典型表現，即醫學上俗稱cobble-stone appearance（鵝卵石樣）。經進一步檢測後，該名少年的胃黏膜切片病理報告顯示屬癌前病變。



若孩童長期出現不明原因反覆胃痛，應盡早安排進行胃鏡檢查。（AI圖片生成）

15歲男孩吐血檢查出癌前病變

洪華希醫生在Facebook專頁分享了少年的照胃鏡時的照片，只見多處出現「鵝卵石樣」的結節變化，而他表示，幽門螺旋桿菌早在1994年就被世界衛生組織（WHO）列為一級致癌物，而國際癌症研究機構（IARC）在2025年最新報告再次確認幽門螺旋桿菌感染是胃癌的首要病因。洪醫師指出，多項研究表示全球約80%的胃癌與它有關。

15歲男孩胃現「鵝卵石樣」洪華希醫生切片證實為感染幽門螺旋桿菌。（洪華希醫師授權圖片，Facebook@肚肚醫師-洪華希 兒童腸胃科）

幽門螺旋桿菌感染胃部 引發慢性活動性發炎

幽門螺旋桿菌在感染胃部後，就會引發慢性活動性發炎，先是胃黏膜萎縮，接著出現腸上皮化生，再進展到細胞異形增生，最後演變為胃癌。數據顯示，腸上皮化生每年癌變率約0.16至0.34%，細胞異形增生則為0.6至1.1%。若進展至高分級異形增生，每年癌變率高達6%至18%。

幽門螺旋桿菌與胃癌息息相關，台灣媒體《健康雜誌》指出，馬祖過去是台灣胃癌發生率最高的地方，在政府支持下，台大醫院於2004年至2018年於馬祖推行「全面根除法」，對馬祖年齡30歲以上且幽門螺旋桿菌呼氣檢驗呈陽性的居民實施除菌治療，15年間當地進行了六輪大規模篩檢和根除治療，取得極大成效。

根除幽門螺旋桿菌感染有效攔截胃癌

洪醫生指出，目前馬祖地區幽門螺旋桿菌盛行率已從64.2％降至15.0％，每年再感染率不到1%。有了馬祖大型研究的例子，證明根除幽門螺旋桿菌感染能有效攔截胃癌發生，而當局由今年起正式推動公費胃癌篩檢。

根除幽門螺旋桿菌感染能有效攔截胃癌發生。（AI圖片生成）

預防胃癌5點建議

針對兒童及青少年的胃部健康情況，洪醫生提出5點建議：

1.留意長期胃痛：若孩童長期出現不明原因反覆胃痛、發育遲緩，或家人有幽門螺旋桿菌感染、胃癌家族史，應盡早進行胃鏡檢查。

2.關注缺鐵性貧血：孩童若發生不明原因貧血且補鐵無效，可能是細菌引發慢性發炎，影響鐵質吸收。

3.嚴格遵從醫囑治療：確診出現腸上皮化生或異形增生，必須配合藥物治療並定期回診，徹底根除細菌。

4.切勿過度恐慌：兒童與青少年感染幽門螺旋桿菌後的胃黏膜病變，整體治療與恢復狀況通常比成年人理想。

5.家長同步篩檢：建議家長（尤其45歲以上人士）定期參與胃癌篩檢，可善用當局提供的終身一次公費胃癌篩檢，及早排查風險。