新疆寵物友好民宿擅扔顧客貓　老闆稱母被抓傷　停業道歉仍被鬧爆

新疆1家民宿掛「寵物友好」招牌卻私自扔顧客貓，引網民炮轟。內地1名女子到新疆旅遊，攜愛貓入住當地1家標榜寵物友好的民宿，店內人員竟趁其外出時私自扔貓，導致小貓走失數日。事發3日後老闆以「母親遭貓抓傷」為借口開脫責任。女事主認為貓在她租住的房內，該說法不可信，自行懸賞尋貓，但小貓至今下落不明。



王女士帶愛貓到新疆伊犁旅遊，特意選擇當地1家寵物友好民宿入住。（《新京報》影片截圖）

事後涉事民宿悄悄刪除「寵物友好」標籤，網上發文致歉，現已停業，當地政府表示正全力幫助女事主尋貓。網民狠批民宿人員私自扔貓，亦有人認為寵物不應入住酒店或民宿，但更多網民認為既然標榜「寵物友好」就應該「收錢辦事」。



店內人員竟趁王女士外出私自扔貓，導致小貓走失數日。（《新京報》影片截圖）

店內人員竟趁王女士外出私自扔貓，導致小貓走失數日。（《新京報》影片截圖）

店內人員竟趁王女士外出私自扔貓，導致小貓走失數日。（《新京報》影片截圖）

店內人員竟趁王女士外出私自扔貓，導致小貓走失數日。（《新京報》影片截圖）

店內人員竟趁王女士外出私自扔貓，導致小貓走失數日。（《新京報》影片截圖）

店內人員竟趁王女士外出私自扔貓，導致小貓走失數日。（《新京報》影片截圖）

店內人員竟趁王女士外出私自扔貓，導致小貓走失數日。（《新京報》影片截圖）

女子攜貓住寵物友好民宿 愛貓被扔走失多日

據《新京報》報道，事發於6月22日，王女士帶愛貓到新疆伊犁旅遊，特意選擇當地1家標榜「寵物友好」的民宿入住，不料民宿人員竟在王女士外出時將她的貓扔出，導致貓走失10多天。民宿老闆事發3日後解釋，指扔貓是因為自己母親被她的貓抓傷。王女士不認同此番說法，因為貓一直待在她房間。

王女士發布懸賞並聯繫團隊尋找愛貓。（《新京報》影片截圖）

王女士發布懸賞並聯繫團隊尋找愛貓。（《新京報》影片截圖）

貓主懸賞找貓未果 民宿私改「寵物友好」標籤

女事主隨後發布懸賞並聯繫團隊尋找愛貓，不少熱心市民見到尋貓啟事後紛紛幫忙，但走失貓至今下落不明。民宿最後給出的答復僅是「還在聯繫尋貓團隊」，並悄悄將「寵物友好」標籤改掉。王女士心力交瘁，表示自己一心尋貓「目前為止是想要先找到貓」，實在無暇追責。

王女士發布懸賞並聯繫團隊尋找愛貓，圖為走失小貓。（《新京報》影片截圖）

王女士發布懸賞並聯繫團隊尋找愛貓，圖為走失小貓。（《新京報》影片截圖）

王女士發布懸賞並聯繫團隊尋找愛貓，圖為走失小貓。（《新京報》影片截圖）

老闆網上致歉 涉事民宿停業 政府幫忙尋貓

其後民宿老闆於社交平台發文道歉並解釋，指自己年逾70歲的母親與王女士的貓發生肢體衝突，情急之下才做出不友好行為，承諾為此事負責並盡力尋貓。據當地政府透露，涉事民宿現已停業，政府人員正幫忙找貓。

民宿老闆於社交平台發文道歉，承諾為此事負責並盡力尋貓。（《新京報》影片截圖）

民宿老闆於社交平台發文道歉，承諾為此事負責並盡力尋貓。（《新京報》影片截圖）

你可以拒絕顧客入住，但是不能私自處理顧客的貓！ 網民怒斥涉事民宿

寵物入住民宿 網民意見兩極

網民強烈譴責涉事民宿入室扔貓「你可以拒絕顧客入住，但是不能私自處理顧客的貓」、「可以不接受帶貓入住，這是暗算別人，過分！」，亦有網民表示民宿酒店本就禁止帶貓狗等寵物入住，不過有人補充「該民宿標榜寵物友好，既然掙了這筆錢，就應該提供相應的服務」。此外，不少網民同情小貓遭遇「可憐貓咪」，希望小貓和主人早日團聚。

其他報道：杭州酒店驚現「糞便花灑」！顧客索賠¥3000被拒 網民：好惡心！

杭州有酒店驚現沾有糞便的花灑！1對情侶在杭州入住酒店，女生淋浴後發現花灑內有髒物，男友拿紙巾擦拭竟發現是黃色糞便，事主與清潔工交涉反遭質疑「自導自演」。酒店方最初提出替顧客換房並賠償100人民幣（約115港元）的紅包，見顧客報警，才稱改賠500人民幣（約579港元）。



涉事住客則要求酒店賠償入住他處的費用及3,000人民幣（約3,474港元），但遭酒店拒絕。不少網民對事感到震驚，直呼「好噁心」，且引起公眾對酒店衛生的質疑，更有人分享入住妙招。



浙江杭州的徐先生與女友入住酒店，注意到花灑內含髒物，拿紙巾擦拭竟發現是黃色糞便。（《頭條新聞》影片截圖）

杭州情侶入住酒店發現花灑內有糞便

據內媒《頭條新聞》，事發於5月29日，浙江杭州的徐先生與女友入住酒店，女友洗完澡後發現花灑內有不明髒物，便叫他幫忙看一下。徐先生以為花灑上的污漬是水垢，就拿紙巾擦一擦，沒料到竟擦出黃色糞便。

酒店初提出賠100人民幣 後改賠500人民幣

據徐先生透露，清潔工到場查看情況後，一度懷疑糞便是由徐先生與女友故意塗抹上去的。酒店最初的解決方案是替徐先生換房並補償100人民幣紅包，但徐先生心裏留下陰影不願再住，要求該酒店支付他們入住周邊其他酒店的費用。徐先生的訴求遭酒店負責人拒絕，惟有報警處理，而酒店見他們已報警，改口稱願意賠償500人民幣。

全文：杭州酒店驚現「糞便花灑」！顧客索賠¥3000被拒 網民：好惡心！