女子住酒店半夜驚見陌生男站床頭！房無防盜鎖　酒店提賠1晚房費

獨自出門住酒店時，一定要提高警惕！內地1名女子入住酒店，獨自睡覺到半夜時，突被沙沙聲吵醒，睜開驚見1名陌生男子站在床頭。女子嚇得大聲尖叫，隨即大聲斥責將該名男子趕走。



據悉事發當晚房門是關閉狀態，而涉事酒店並未安裝防盜鎖，事後向女子提出賠償1晚房費，警方已介入調查。



內地1名女子入住酒店睡覺時被沙沙的動靜吵醒，睜開眼竟看到1名陌生男子站在床頭。（網上影片截圖）

女子被嚇得大聲尖叫，並當即呵斥他立即出去，隨後男子離開房間。（網上影片截圖）

女子入住酒店半夜遭陌生男子站床頭

據《羊城晚報》報道，有網民在社交平台控訴，自己在福建福州倉山區半島城市酒店入住時，半夜有陌生男子闖入房間。當事人郭女士表示，事發於5月31日凌晨3時許，她正獨自在酒店房間內睡覺，身旁突然傳出沙沙聲響，她被吵醒後睜開眼，驚見1名十分高大的男士站在床頭。

郭女士被嚇得大聲尖叫，即時喝斥男子，要他立即出去，男子隨後離開房間。郭女士隨即報警，警察與酒店職員在20分鐘後趕到現場，並為她轉換房間。

從網上流傳的酒店閉路電視片段可以看到，該名男子身穿黑色上衣和短褲，身材十分魁梧，片段顯示他在凌晨3時37分走向郭女士所在房間的走廊，3時39分從消防通道逃離現場。

凌晨3時39分，男子從郭女房間出來，隨後前往消防通道逃離現場。（網上影片截圖）

房門已鎖仍被闖入 郭女：至今不敢閉眼

郭女士向記者反映，因出差緣故，她已經在這家酒店住了半個月，房間內並未安裝防盜鎖，但事發當晚她確定房間門是關閉狀態，她稱「這件事給她造成了不小的心理陰影，至今不敢閉眼」；警方暫未能查到男子身份，酒店也僅提出賠償1晚房費。

內地傳媒聯絡到涉事酒店查詢，職員表示事件仍在處理中，具體情況不方便透露，一切等待警方調查結果。

郭女士向記者反映，房間內並未安裝防盜鎖，但事發當晚她確定房間門是關閉狀態。（AI生成圖片）

網民震驚：太嚇人了

事件曝光後隨即引起網民熱烈討論，不少人表示「閉路電視鏡頭這麼清晰，查不出來，可能嗎？」、「門都鎖了還能進去，肯定是酒店內部職員」、「太嚇人了！」，還有人質疑酒店「為什麼20分鐘後才趕到房間？」、「怎麼每次發生這種事情都是在女士的房間？」、「就賠償1晚房費，這酒店當客人的命是什麼？」。