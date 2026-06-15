帶孩子住酒店電視被投3人不雅片　媽走廊怒吼　網民：看片都投錯

上海發生1宗離奇又嚇人「投放螢幕」事件！有李姓媽媽日前帶孩子入住當地1家商旅酒店，在房間收拾行李時，電視機突然遭他人「投放螢幕」，驚現3人全裸畫面，「沒穿衣服疊一起，我見都沒見過」，孩子更嚇得當場大叫，她隨即聯絡酒店並報警。酒店提出退回當天房費作補償，並承諾會優化系統防止事件重演。事件發布到社交平台後引起網民熱議，更有人調侃道「看片都能投錯房間」。



有媽媽帶孩子入住上海的商旅酒店，在酒店房間收拾行李時，電視機突然遭到他人「投放螢幕」，驚現3人全裸畫面。（AI生成圖片）

帶孩子住酒店電視突遭「錯誤投屏」播不雅片

據《正在新聞》報道，受害人李女士回憶，她與孩子已經在上海某如家商旅酒店入住4天，6月9日下午，她在房間收拾行李，孩子則在一旁看電視，突然電視機遭他人「投放螢幕」，出現3人全裸的極度不雅畫面。孩子被嚇得大叫：「媽媽，這是什麼啊？」李女士發現後隨即關閉電視機，「3個人沒穿衣服疊在一起，我見都沒見過」。

李女士十分生氣，隨即走出房間在酒店走廊大喊「誰在投放螢幕」，但無人回應，隨即向酒店投訴並報警處理。

李女士十分生氣，隨即走出房間在酒店走廊大喊「誰在投放螢幕」。（AI生成圖片）

酒店致歉並補償當天房費

酒店職員得知此事後，第一時間向李女士致歉，並補償當天房費。6月10日，酒店職員接受調查時表示，酒店從未發生過同類事件，酒店經理已經在處理此事，暫時還沒查出是哪一間房的客人「投錯螢幕」，後續酒店承諾會優化系統，防止同類事件再次發生。

酒店職員得知此事後，第一時間向李女士致歉，並補償當天房費。（AI生成圖片）

網民調侃：看片都能投錯房間

事情在社交平台曝光後，隨即引發網民熱議，不少網民在留言區調侃「看片都能投錯房間」、「是不是故意的啊」、「3個人疊羅漢嗎」、「我也沒見過3個人疊在一起」，也有不少網民替受驚的小孩感到擔憂「為什麼沒人關注小孩會不會受到影響？」、「小孩是不是應該去做個心理輔導啊」、「太過分了吧」。

其他報道：女子住酒店半夜驚見陌生男站床頭！房無防盜鎖 酒店提賠1晚房費

獨自出門住酒店時，一定要提高警惕！內地1名女子入住酒店，獨自睡覺到半夜時，突被沙沙聲吵醒，睜開驚見1名陌生男子站在床頭。女子嚇得大聲尖叫，隨即大聲斥責將該名男子趕走。



據悉事發當晚房門是關閉狀態，而涉事酒店並未安裝防盜鎖，事後向女子提出賠償1晚房費，警方已介入調查。



內地1名女子入住酒店睡覺時被沙沙的動靜吵醒，睜開眼竟看到1名陌生男子站在床頭。（網上影片截圖）

女子被嚇得大聲尖叫，並當即呵斥他立即出去，隨後男子離開房間。（網上影片截圖）

女子入住酒店半夜遭陌生男子站床頭

據《羊城晚報》報道，有網民在社交平台控訴，自己在福建福州倉山區半島城市酒店入住時，半夜有陌生男子闖入房間。當事人郭女士表示，事發於5月31日凌晨3時許，她正獨自在酒店房間內睡覺，身旁突然傳出沙沙聲響，她被吵醒後睜開眼，驚見1名十分高大的男士站在床頭。

全文：女子住酒店半夜驚見陌生男站床頭！房無防盜鎖 酒店提賠1晚房費