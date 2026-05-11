尋狗3年不放棄！狗主開公司廣傳愛犬樣貌　原來變浪浪終奇蹟尋回

堅持下去最終近來大團圓結局。美國洛杉磯1名狗主在3年前被人偷走心愛的波士頓㹴，他一直堅持派傳單搜狗，還創立了以愛犬Baeya（貝雅）為主題的公司，希望維持曝光讓大眾認得到愛犬。機緣巧合下，其朋友今年3月尾看到動物領養機構社交平台的帖文，認出其中1隻被收容所救下的浪浪正是貝雅，牠原本幾乎被領養家庭接走。人狗最終團聚，雖然過去3年經歷成謎，但貝雅回家後馬上認出熟悉的環境還緊貼住主人。



貝雅在失蹤3年後變成浪浪，領養機構為牠發帖尋找新家庭。（IG@wagsandwalks）

愛犬在門口被偷走 尋狗3年開公司保持曝光率

美國《福斯新聞》日前報道1宗暖心的人狗團聚故事，洛杉磯男子謝爾頓（Shelton）在2022年7月和愛犬貝雅短暫分離幾分鐘，牠就在門口被人偷走。為了尋回愛犬，謝爾頓不停聯繫各地動物機構，堅持發布尋狗啟事、去派傳單，甚至創立公司以以貝雅的樣貌作品牌主題，希外界認得貝雅的樣子，維持曝光率，「我從來沒有放棄牠，只是每天都在等一個線索」。

事發當天，貝雅在自家門廊休息，主人短暫離開，回過頭就發現牠被偷走了。（IG@wagsandwalks）

領養帖內被認出 失蹤後變成浪浪

今年3月底，謝爾頓的朋友在Instagram留意到動物領養機構「Wags & Walks」帖文，其中1張相指有8歲叫「Kit」的流浪波士頓梗犬待領養，照片為白面白腹黑背犬，懷疑是貝雅。謝爾頓看到照片後激動落淚，失散多年他仍從貝雅外觀、站姿及步態認出愛犬。

謝爾頓的朋友在Instagram瀏覽到一家動物救援組織發布的待領養帖文，帖文所附照片為一隻白面白腹黑背犬，他認出是貝雅。（IG@wagsandwalks）

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謝爾頓成功和失蹤3年8個月的貝雅重聚。（IG@wagsandwalks）

回家即認出熟悉環境 晚上要寸步不離睡覺

貝雅因性格活潑、適應能力強、能聽懂簡單指令，原本差點就被1個家庭領養。謝爾頓趕到領養中心時，貝雅看起來很高興，但反應有點像面對陌生人，直至帶回家中，貝雅馬上認出環境，熟練地跑上樓梯走入單位內，相隔3年8個月真正「回家」。貝雅之後不停貼住謝爾頓，晚上也要寸步不離地一起睡覺。從丟失到流浪再到進入收容所，貝雅在失蹤期間的經歷已無從得知，但謝爾頓說他一定會盡力彌補失去的時光。