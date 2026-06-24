保安撿電飯煲驚揭內藏大量黃金　報警拒私吞交還「亡母最後禮物」

許多人整理親人遺物時，難免會不小心遺漏重要物品。據韓媒《The Hankyoreh》報導，近日韓國發生一起溫馨插曲，一名社區保安在垃圾分類區整理廢棄物時，意外在一台遭丟棄的電鍋（電飯煲）裡發現大量黃金，價值高達2100萬韓元（約11萬港元）。經警方追查後才得知，這些黃金竟是已故母親留給子女的遺物，差點隨著垃圾一起被丟棄。



韓國警方日前在官方YouTube頻道分享這起暖心故事。事件發生於4月12日晚間，位於慶尚南道巨濟市玉浦洞某公寓的保安，在整理資源回收物時發現一台被丟棄的電鍋。

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保安查看後發現，電鍋內放著一個黑色塑膠袋，打開一看竟裝有多塊金條及金戒指等貴重物品，共計25錢黃金（約125g），價值約2100萬韓元（約11萬港元）。面對這筆意外之財，保安並未據為己有，而是在隔天一早立刻前往轄區派出所報案，希望警方協助尋找失主。

警方隨後調閱監視器畫面，並展開訪查，最終順利找到電鍋原本的主人。經調查發現，這批黃金原本屬於一名近日過世的婦人。她生前一直將黃金收藏在電鍋裡，而家屬整理遺物時，並不知道電鍋內藏有貴重物品，未仔細檢查便直接當成垃圾丟棄。

所幸保安及時發現並主動報案，警方最後順利將電鍋與黃金全數歸還給家屬，也讓這份母親留下的最後心意得以失而復得。

影片曝光後，不少網友紛紛留言大讚保安拾金不昧：

「保安真的是善良的人」

「真的太了不起了」

「這位長輩擁有最高尚的人格」



也有人感動表示：

「這是媽媽留給孩子最後的禮物」

「媽媽在最後仍默默守護著家人」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】