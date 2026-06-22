失業男點外賣備註「一天就指望這餐」　老闆暖心回覆獲百萬人激讚

近日江蘇無錫有位網友在社交平台發帖，分享了自己點外賣時遇到的戳心經歷，他說自己原本只是想讓商家多給點飯，單純想要吃飽肚子，結果打開外賣盒才發現，盒蓋上的字告訴他，老闆想讓他好好活下去。



從網友分享的內容來看，當時他點的是一份售價12.8元人民幣的炒飯外賣，那段時間他還沒領到工資，手頭緊得連飯錢都快湊不出來，下單的時候特意在備註裏寫了請商家多給點飯，自己一天就指望這一頓能吃飽。

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等外賣送到手上打開的時候，他才發現盒子裏裝的是塞得滿滿當當的炒飯，連盒蓋都快要蓋不住，飯盒的蓋子上還特意留了一行手寫的字，直接寫著「來我這當學徒吧」。

這條帖子發出去之後立刻在全網引發刷屏級的熱議，短短幾天就拿到了200餘萬網友的點贊，無數人被這份樸素的善意戳中。

評論區裏滿是大家的暖心留言，有人說他不僅想讓你這一頓吃飽，還想讓你往後的每一頓都能踏踏實實吃上飽飯。還有不少本地的網友直接在評論區貼出了這家外賣店的具體名稱和地址，開玩笑說老闆現在估計還沒反應過來，今天之後他怕是再也沒清閒日子過了，店裏生意怕是要直接爆單。

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後來這位炒飯店老闆接受媒體採訪的時候，特意呼籲大家別在外賣平台上給他發太多私信，店裏生意忙根本抽不出時間一條條及時回覆。

他說希望所有人遇到難處的時候都別對生活失去信心，要相信這個社會不會輕易拋下努力生活的人，出門在外打拼，誰都難免遇上點過不去的坎，大家都不容易，自己也沒做什麼了不得的事，就是舉手之勞而已。

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