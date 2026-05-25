佛州男拾金不昧　慌張失主激動：「癌症妹救命錢」　事件感動網民

美國佛羅里達州近日出現一段暖心故事。一名男子在餐廳廁所意外發現裝有約3萬美元（約23.5萬港元）的現金袋後，主動交還失主，而這筆錢原來是對方忍痛出售珍藏多年的Pokémon寶可夢卡牌收藏，用來支付妹妹高額醫療費用。事件曝光後感動大批網友。



鉅款是救命錢

根據報道，事件發生在佛州奧蘭多（Orlando）一間餐廳。34歲男子迪亞茲（Brandon Diaz）在廁所內發現一個裝滿現金的袋子，裹頭共有約3萬美元。他表示，自己第一時間也相當震驚，但仍決定立刻通知店家並等待失主返回。

一名男子在餐廳廁所意外發現裝有約3萬美元的現金袋後，主動交還失主。（截取自YouTube@WPBF）

這筆鉅款是失主為了支付妹妹的癌症治療與醫療費：

不久後，一名神情慌張的男子返回餐廳尋找遺失的袋子。雙方確認身分後，迪亞茲將整筆現金原封不動歸還對方。失主隨後情緒激動地表示，這筆錢對他而言「關乎家人生死」。

原來，失主為了支付妹妹的癌症治療與醫療費，被迫出售自己多年來收集的珍貴 Pokémon卡牌收藏，其中包含多張高價稀有卡。當天他剛完成交易，沒想到卻在離開途中不慎將現金遺落在餐廳廁所。

失主表示，如果這筆錢真的遺失，妹妹後續療程恐怕無法繼續。他也坦言，在這樣的時刻還能遇到願意誠實歸還鉅款的人，「簡直像奇蹟一樣」。

消息曝光後，許多網友大讚迪亞茲的誠實與善良，認為在現今社會相當難得。不少人也被失主為家人犧牲珍藏收藏品的故事感動，紛紛在社群平台留言替一家人加油。

迪亞茲受訪時則低調表示，自己只是做了「任何人都應該做的事」，並認為「如果是自己的家人遇到這種情況，也會希望有人願意伸出援手」。

【延伸閱讀】78歲餐廳常客連續光顧10年「突消失數日」 獲機警員工救回一命（點擊放大瀏覽）

+ 9

延伸閲讀：

東京銀座驚傳催淚噴霧攻擊 25人身體不適、嫌犯逃逸中

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】