泰6歲癌末男童達成最後心願！與小河馬見面「走前反覆看着合照」
撰文：Goody25
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泰國 Khao Kheow 野生動物園早前分享了一個既心碎又温暖的故事。
罹患晚期癌症的6歲男孩 Auto ，在生命最後時刻實現了與最愛的侏儒河馬 Moo Deng 見面的心願，已於早前安詳離世。
男孩在生命進入倒數階段時，終圓了自己的心願：（按圖了解）
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2024年底，醫療團隊聯繫動物園提出特殊請求，希望園方可以讓這位被診斷出癌症末期的孩子特別進去看看 Moo Deng，因為他的畢生夢想就是親眼看看他日夜思念的小河馬。園方得知後立即特批：「隨時歡迎他來！」新年假期剛結束，坐在輪椅上的 Auto 就在醫療團隊陪同下抵達動物園。
通常 Moo Deng 有嚴格的展示時間表，但那天卻出現神奇一幕：這隻害羞的河馬反常地在觀賞區停留許久，彷彿感知到這次見面的特殊意義。
飼養員團隊臉書記載：「它平時最多待5分鐘，那天卻靜靜陪伴 Auto 將近半小時。」參觀結束後，工作人員還帶 Auto 挑選了他同樣喜愛的水豚玩偶作為紀念。
園方回憶，儘管身體虛弱，Auto 全程都帶着燦爛笑容，用輕柔的聲音和動物說話。
這個總愛問「Moo Deng 今天開心嗎」的孩子，最終在愛與溫暖中告別世界。周一醫生通知園方 Auto 離世的消息時特別提到：「他臨走前一直抱着水豚玩偶，反覆看着與 Moo Deng 的合照。」
這則貼文引發泰國全網瘋傳，累計獲得超過50萬次分享。Auto 父母通過社交媒體感謝各界關懷，尤其感動於動物園展現的温暖。
留言位置有由動物園製作，Auto 到訪動物園的花絮影片：
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