3大惡奶奶手面相大公開　薄唇「覆舟嘴」最傷人　只會貶低無口德

婆媳相處應要互相尊重，否則容易起衝突。



台灣命理專家書珩老師在節目《命運好好玩》中分享3種容易刁難媳婦的奶奶手面相，她們因為自身的個性因素，導致脾氣較大、難以相處，快來看看妳的奶奶有沒有上榜吧！

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TOP3 前額突顴骨高／急躁逼人

這種類型的奶奶非常急躁，看到有垃圾就會叫媳婦來撿，如果慢一秒鐘就會覺得妳很懶惰。前額突出代表主觀意識很強，想到什麼就希望別人做什麼，會覺得自己一定是對的；顴骨高又不包肉控制欲非常強，無論大事小事都要掌權，包含家裡的錢、妳的薪水都要管，如果隱瞞她就會勃然大怒。

TOP2 嘴唇薄臉頰尖／霸道幹練

這是很可怕的奶奶，嘴唇薄代表講話比較尖刻，且如果嘴角再往下一點就是傳說中的覆舟口（覆舟嘴），只要開口就會想要傷害人、把妳踩到最底，是非常不留口德的類型；臉頰尖的奶奶非常計較金錢，對錢財很沒安全感，會跟妳斤斤計較，進而使妳的負擔加重。

TOP1 手相感情線細碎凌亂／喜怒不定

拇指下方第一條線就是感情線，如果發現奶奶感情線斷斷續續、或是上面有很多島紋，表示這個人除了脾氣很急躁外，心緒起伏也很大，高興的時候很高興、但生氣的時候又很生氣，根本抓不準她在想什麼，會覺得她好像每天都在更年期，就算想買禮物送她也不知道在哪天送最好，遇到此類奶奶照顧好自己就好，她不是妳能掌控的。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】