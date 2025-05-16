怎判斷一個人的「社會地位」？研究發現：看眼睛、嘴角有70%準確

一般來說，「面相」和「科學研究」似乎沒甚麼關聯，但加拿大一間大學研究發現，通過人的「面相」竟然能夠判斷出一個人的社會和經濟地位。



來自多倫多大學的一項研究顯示，臉部這「兩個特徵」，能有 68% 準確率判斷出一個人的社會地位，並且斷言隨着時間推移，這種特徵會永久性反映一個人的經歷。

這項研究是根據心理學教授 Nicholas O. Rule，和研究生 Thora Bjornsdottir 在《人格與社會心理學》期刊發表的研究報告《從臉部表情看出社會階級》展示出來。

相關文章：面型太方見工冇運行？男子面試10家公司全被拒 網民卻估另有原因

+ 6

根據研究顯示，他們讓一組實驗者觀看 80 張男女的照片，要求他們憑着直覺判斷這些人的社會地位。社會地位的定義依據他們的可能收入來判斷，15 萬美元（約港幣117萬元）以上者定義為富人階級，3.5 萬美元（約港幣27萬元）以下歸類為勞動階級。

為了避免影響判斷，這些照片提供者都是無表情狀態，而根據實驗者的判斷結論顯示，有高達 68% 準確性判斷出正確的社會階級。

研究結論顯示，就算在青少年晚期或成年初期，情緒習慣也會深深刻印在人的臉上，比如頻繁性的快樂，通常與富足，滿足聯繫在一起。也就是說，經常笑的人就算拍攝無表情照片，眼睛和嘴角的肌肉狀態和不常笑的人不一樣，會隱藏有一種「笑意」。

Rule 表示，就算我們認為自己沒有想要表達某種情緒，這種情緒的痕跡仍然會存在，無意識下啟動某種肌肉，造成某種變化，並有可能被觀察到。

Thora 也表示，這種第一印象有可能成為一種「自我實現的預言」，有可能會影響與之互動和所擁有的機會。由此看來，通過科學研究顯示，面相可能不只能判斷出一個人的社會地位，還有可能影響一個人的人生。

【延伸閱讀，更多經營職場形象建議】



成功｜要進步不是靠口號！克服7大「EQ殺手」 事業才能另闖高峰

+ 21

「工作態度正常」的人買少見少！8大特徵屬基本 很多人卻做不到

+ 12

【本文獲「Goody25」授權轉載。】