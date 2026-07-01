福建人妻買樓遭騙¥507萬　丈夫知欠巨債崩潰自殺　騙徒判囚14年半

福建廈門發生1宗因巨額詐騙導致受害人家屬自殺的悲劇！男子張某用「買樓交訂金、辦貸款」等謊話，三年內陸續騙走女子謝某約507萬人民幣（約584萬港元），其間更是慫恿謝某抵押房產通過借貸套現。直到2024年1月，謝某的丈夫得知家裏巨款被騙且負債累累，在巨大精神壓力下崩潰自殺。廈門市中級人民法院作出終審判決，判處張某有期徒刑14年6個月。



女子謝某因工作原因與男子張某於2020年10月結識，男子張某用「買樓交訂金、辦貸款」等謊話，三年內陸續騙走女子謝某約507萬人民幣（約584萬港元）。（AI生成圖片）

女子3年被騙約507萬人民幣

據《紅星新聞》報道，福建廈門女子謝某因工作原因與男子張某於2020年10月結識，此後3年間，張某頻頻以「公司規定看房需要繳納意向金、訂金」、「辦理房產轉貸款」等藉口，累計騙走謝某約507萬人民幣（約584萬港元），其間更是慫恿謝某抵押房產通過借貸套現。

張某慫恿謝某抵押房產通過借貸套現。（AI生成圖片）

贓款被全數揮霍 丈夫接受不了選擇輕生

2024年1月，謝某因長期借貸周轉、持續換貸款，導致身負巨額債務。在謝某多次追討下，張某終於承認，已將騙取的錢款全數揮霍，主要用來打賞網絡直播主、充值遊戲以及償還私人債務等私人消費。謝某丈夫葛某得知此事後，承受不住巨大經濟與精神壓力，於當月28日在家中自殺身亡，離世前曾向妻子表示「很難受」、「生活還要繼續」。

謝某丈夫葛某得知此事後，承受不住巨大的經濟與精神壓力，於當月28日在家中自殺身亡。（AI生成圖片）

法院最終判處張某有期徒刑14年6個月

事後警方依法傳喚張某，並查清全部犯罪事實，一審經法院審理，認定張某涉嫌詐騙罪，詐騙數額巨大，且其詐騙行為間接導致被害人家屬輕生離世，對此判處張某有期徒刑14年6個月。

廈門市中級人民法院作出終審判決，判處張某有期徒刑14年6個月。（AI生成圖片）

張某不服一審判決提出上訴，辯稱葛某的死與自己無關。廈門市中級人民法院二審核查確認，死者葛某生前無基礎病，自殺與巨額債務有直接關連，二者具備刑法因果關係，因此裁定駁回上訴，維持原判。

網民質疑：騙這麼多錢還搭上1條人命才判14年？

事件上傳到社交平台後，不少網民紛紛表示「這麼大的支出，夫妻之間不互相告知嗎？」、「普通人多少年才能賺507萬人民幣（約584萬港元）？」、「騙了這麼多錢，還搭上1條人命才判14年嗎？」。也有不少網民質疑「2人是不是有不正當關係？」、「這可是500萬誒，這麼相信這個男的，2人之間真的沒出軌嗎？」。

（《紅星新聞》）

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男生因無法負擔，而且認為缺乏保障而拒絕付禮金或轉帳存款，隨即慘遭女方封鎖，他才意識到可能被騙。男生其後找律師準備起訴女方，欲討回拍拖期間付出的約12萬人民幣(約13.8萬港元)費用。



25歲碩士男生平日省吃儉用，卻為身為老闆的32歲女友花費不菲，2人同居1個月後，女友更開口索88.8萬人民幣（約102萬港元）巨額禮金。（網上圖片）

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