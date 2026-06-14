浙江男花¥8000偽造「中獎拉環」　騙取近700箱啤酒出售牟利終被捕

用詐騙手法「中獎」終自食惡果！浙江1名男子盯上了當地啤酒品牌舉辦的「再來一瓶」中獎促銷活動，花費逾8,000人民幣（約9,256港元）製作虛假「中獎拉環」，跨區到多家超市兌獎，已騙取近700箱啤酒，價值逾1.8萬人民幣（約2.1萬港元）。經銷商識破「假拉環」並提醒附近超市提防，某超市被騙後立即報警處理。



男子人贓並獲，因涉嫌詐騙罪被刑事拘留。他起初百般抵賴謊稱「兌酒自飲」，直至警方在其手機發現收購啤酒的買家，才供認出售「兌獎啤酒」牟利。警方提醒市民，切勿心存貪念行騙牟利，經營者應謹慎核查兌獎憑證避免受騙。



浙江1名男子花費逾8,000人民幣製作虛假「中獎拉環」，跨區到多家超市兌獎。（《央視新聞》影片截圖）

浙江男花8,000人民幣偽造「中獎拉環」

據《央視新聞》報道，浙江溫州1名男子陳某試圖偽造「中獎拉環」，借「再來一瓶」啤酒促銷活動牟利。他花費逾8000人民幣，先後三次調整工藝偽造「中獎拉環」，第三個版本比前兩個版本稍牢固，但字迹、顏色與正版對比依然相差很大。

陳某先後三次調整工藝偽造「中獎拉環」，第三個版本比前兩個版本稍牢固，但字迹、顏色與正版對比依然相差很大。（《央視新聞》影片截圖）

陳某先後三次調整工藝偽造「中獎拉環」，第三個版本比前兩個版本稍牢固，但字迹、顏色與正版對比依然相差很大。（《央視新聞》影片截圖）

陳某先後三次調整工藝偽造「中獎拉環」，前後花費逾8,000人民幣。（《央視新聞》影片截圖）

跨區域分散兌獎 超市被騙報警求助

為了避免被發現，陳某採取跨區域分散作案方式，在溫州多個區域超市分批次兌換。啤酒經銷商發現有人使用假拉環兌換獎品，通知附近超市注意防備。1間超市收到消息前不久，陳某剛兌換2箱啤酒離開，店員連忙追出去卻不見人影，最終報警處理。

超市老闆複述陳某騙取啤酒經過。（《央視新聞》影片截圖）

1間超市收到消息前不久，陳某剛兌換2箱啤酒離開。（《央視新聞》影片截圖）

1間超市收到消息前不久，陳某剛兌換2箱啤酒離開。（《央視新聞》影片截圖）

1間超市收到消息前不久，陳某剛兌換2箱啤酒離開。（《央視新聞》影片截圖）

人贓並獲 供認出售「兌獎啤酒」牟利

警方介入後立即取證調查，據民警解釋，假拉環存在部份印刷缺字漏字情況，且字迹可被擦除，而正版拉環則不能。警方很快便鎖定疑犯陳某身份，前往其住處搜查，但未搜出偽造的「中獎拉環」，陳某見狀不承認造假騙取啤酒。

警方介入後立即取證調查。（《央視新聞》影片截圖）

據悉，假拉環存在部份印刷缺字漏字情況，且字迹可被擦除，而正版拉環則不能。（《央視新聞》影片截圖）

據悉，假拉環存在部份印刷缺字漏字情況，且字迹可被擦除，而正版拉環則不能。（《央視新聞》影片截圖）

警方前往陳某住處搜查，但未搜出偽造的「中獎拉環」。（《央視新聞》影片截圖）

其後警察在陳某車內發現用小包裝分裝的假拉環逾2000個，面對鐵證，陳某仍百般抵賴，辯稱「兌獎啤酒」都是為了個人飲用，直至警察在陳某手機發現收購啤酒買家，陳某才如實供認犯罪經過，承認將「兌獎啤酒」出售給買家以牟利。

警察在陳某車內發現用小包裝分裝的假拉環逾2000個。（《央視新聞》影片截圖）

警察在陳某車內發現用小包裝分裝的假拉環逾2000個。（《央視新聞》影片截圖）

警察在陳某手機發現收購啤酒的買家。（《央視新聞》影片截圖）

警方提醒市民切勿心存貪念行騙牟利，經營者應謹慎核查兌獎憑證避免受騙。（《央視新聞》影片截圖）

疑犯騙取近700箱啤酒 值逾1.8萬人民幣

經調查，陳某共購入37,500個啤酒罐蓋印刷假冒中獎信息，已兌換將近700箱啤酒，價值逾1.8萬人民幣。目前陳某因涉嫌詐騙罪被捕，警方提醒市民切勿貪圖小利觸犯法例，商戶在處理中獎促銷活動時，應加強核實兌獎憑證，以免誤中陷阱蒙受損失。