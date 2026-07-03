江蘇男2顆牙拔3個小時掛水13天！　鼻腔被拔通　院長：這很常見

江蘇南通發生1宗嚴重的拔牙醫療事故！陳先生在口腔醫院拔牙時，本因高血糖不宜輕率手術，醫生稱「5分鐘就能搞定」，結果慘變3小時。術後陳先生不僅鼻腔流血、上頜竇被拔通，牙內更被遺留2mm斷根與2根手術線。針對「拔牙後鼻腔血流不止，上頜竇被拔通」一事，涉事口腔院長竟稱這很常見，具體賠償等陳先生完全康復後再協商。



南通如皋市的陳先生因吃東西時，左上後牙不慎受損，陳先生隨即前往當地的固德口腔醫院檢查。（《零距離》影片截圖）

拔牙過程中，因醫生操作不當，不慎將牙拔斷，導致牙根卡死取不出；原本5分鐘結束的拔牙手術，足足持續了近3個小時。（《零距離》影片截圖）

南通固德口腔發生嚴重醫療失誤

據《荔枝新聞》報道，南通如皋市的陳先生因吃東西時，左上後牙不慎受損，陳先生隨即前往當地的固德口腔醫院檢查；醫生建議陳先生一次性拔除2顆上頜牙，後續再種牙。陳先生主動告知醫生自己餐後血糖高達10.2，擔心高血糖拔牙出血難以愈合，接診醫生稱「5分鐘就能搞定」。拔牙過程中，因醫生操作不當，不慎將牙拔斷，導致牙根卡死取不出；原本5分鐘結束的拔牙手術，足足持續了近3個小時，其間醫生為陳先生注射了四、五次麻藥，傷口縫合了6針。

陳先生主動告知醫生自己餐後血糖高達10.2，擔心高血糖拔牙出血難以愈合，接診醫生稱「5分鐘就能搞定」。（《零距離》影片截圖）

2毫米牙根殘留牙槽骨 拆線再漏2針

陳先生回家後，發現鼻腔流血不止，他隨即前往市口腔醫院就醫，經診斷，陳先生的「上頜竇內有明顯滲出，局部骨質缺損」，證實了陳先生鼻腔已被「拔通」。陳先生後續回到固德口腔醫院拆線，醫生竟漏拆了2針，直到他前往其他醫院複診時才被發現；此外，拔牙區域的牙槽骨內仍留有2毫米斷根，這導致陳先生以後無法種牙，只能選擇鑲牙。

陳先生回家後，發現鼻腔流血不止，他隨即前往市口腔醫院掛急診，經診斷，陳先生的「上頜竇內有明顯滲出，局部骨質缺損」。（《零距離》影片截圖）

事主被迫吊消炎水13天 涉事院長：臨床蠻常見

術後，陳先生被迫連續掛13天消炎水，進食與說話嚴重受阻，陳先生事後前往固德口腔醫院溝通協商，但院方只願賠付輸液產生的費用，拒絕作出其餘賠償。

對於陳先生反映的「拔牙後鼻腔血流不止，上頜竇被拔通」一事，該院劉院長卻稱「上頜竇被拔通在臨床上蠻常見」。至於漏拆線、殘留牙根失誤，劉院長表示，會重新核查整件事，並對涉事醫生做出相應處分，等陳先生完全康復後再協商賠償細則。

（《荔枝新聞》）

其他報道：陪讀爸爸血管堵了99%卻不知 忍痛一整夜險喪命 醫生揭預防方法

大部份家長都將時間奉獻給了孩子，卻往往忽略了自己的身體健康。武漢1名46歲陪讀爸爸在陪女兒溫習功課時突發胸悶，他以為是勞累過度硬忍1夜，翌日安頓好兩個孩子後才前往醫院，醫生一查，嚇出一身冷汗，他心臟的血管已經堵死99%，血流幾乎中斷，若再遲一步後果不堪設想。有台灣醫生分享日常生活中預防心肌梗塞6大方法。



46歲陪讀爸爸時間被「精準切割」，每天清晨起床做飯，送兒子上學，隨後趕去公司上班，下班回到家要輔導小女兒功課。（A生成圖片）

陪讀爸爸輔導功課突發胸悶

據《九派新聞》報道，武漢46歲陪讀爸爸王強，育有1兒1女，事發當晚，他陪女兒溫習完一整天的功課後，突然感覺到胸口一陣悶痛，他以為是自己勞累過度所致硬忍了1夜，翌日他安頓好兩個孩子，在妻子催促下前往武漢市第四醫院急症室就診。

陪讀爸爸陪孩子溫習完一整天功課後，突然感覺到胸口一陣悶痛，他以為是自己勞累過度所致，硬忍了1夜。（AI生成圖片）

全文：陪讀爸爸血管堵了99%卻不知 忍痛一整夜險喪命 醫生揭預防方法