嚇到嘔！青木瓜沙津現「骷髏頭牙齒」　泰女發相問係乜？專家咁答

青木瓜沙津是泰國著名小菜，可是有女網民在吃罷整碟木瓜沙津後，驚見一排骨頭躺在碟上，初時她不以為意，以為是普通魚骨，可是愈想愈奇怪，清洗後發現有骨頭上竟連着一排牙齒，十分似骷髏骨，感到驚嚇又惡心。她在社交平台發布有關相片，還說:「要吐多少次才能把胃清空？」引來不少網民熱議。



綜合泰國媒體報道，泰國1名女網民並指自己到常光顧的食店，購買青木瓜沙津回家享用。待吃完整盤沙津後，卻看到碟底有一堆骨頭，她初時以為是發酵魚的骨，不以為意隨手丟掉。

可是，樓主愈想愈覺得奇怪，於是從垃圾桶檢回這埋骨頭，清洗乾淨再仔細看，驚見骨頭上連着一排牙齒，十分似「骷髏頭骨」，頓時感到十分惡心，衝入廁所大吐特吐。她更表示：「這是我把發酵魚吃完的時候才發現，我要吐多少次才能把胃清空？」。

泰式沙津。（資料圖片）

由於她不知道這堆「骷髏頭牙齒」究竟是什麼，便在網上發布兩張「令人不安」的照片，向網友查問，照片隨即在網上瘋傳。不少網民留言表示感到驚嚇，亦有人指這是一種大魚的牙齒，如泰國常見的可食用鯧魚。

當地有專家指這些牙齒是鯧魚的牙齒，因長得很像人類的牙齒才令人覺得可怕，他着樓主不要感到害怕，因為鯧魚常在泰國菜餚中出現，且十分美味。