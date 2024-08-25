汽水｜碳酸飲料極傷牙「3個行為要留神」1種生果對牙齒有負面影響

炎炎夏日，人們多以清涼的汽水、可樂等碳酸飲料來解渴。近日台灣牙醫游惠捷在臉書發文表示，雖然喝上一口冰涼的汽水非常消暑，但不宜過量飲用，且有3個舉動可能會對牙齒造成傷害。



醫揭傷牙3大NG行為！不喝水也對口腔健康有害

台灣牙醫游惠捷在臉書粉專《東隆牙醫診所》表示，愛咬冰塊、頻繁喝碳酸飲料、吃冰後沒做口腔清潔等3大行為對牙齒的傷害不容小覷，不僅會磨損牙齒表面的琺瑯質，還會造成牙齒腐蝕或裂開，且增加蛀牙機率。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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NG行為1：愛咬冰塊等堅硬物質

許多人都有咬冰塊的習慣，但長期下來容易磨損牙齒表面的琺瑯質，甚至可能導致牙齒裂開。此外，《Hello醫師》提到其他涉及口腔的習慣也應盡量避免，例如，專心的時候會咬筆、用牙齒打開塑膠袋包裝或膠樽瓶蓋。

NG行為2：吃冰後沒有做好口腔清潔

冰品中通常含有大量糖分，食用完後應在短時間內清潔牙齒，否則蛀牙菌會在口腔中形成酸性環境，造成蛀牙的問題。

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NG行為3：頻繁喝碳酸飲料

不論是含糖或無糖的碳酸飲料，都屬於酸性食物，若攝取過量可能會腐蝕牙齒，建議飲用時可使用吸管，喝完後應盡快刷牙漱口，減少對牙齒的傷害。

除上述習慣外，中山醫學大學附設醫院牙醫劉馥萱曾提醒，不喝水也對口腔健康有危害。若不喝水將導致口水減少，而口水是清潔口腔的重要關鍵，可預防蛀牙、使口腔中的酸鹼值穩定，以及避免細菌過度繁殖，且口中唾液減少時，牙齒容易咬傷嘴巴和舌頭。

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吃蘋果居然比喝汽水更傷牙？竟給牙齒將近4倍的負面影響

不少人都知道酸性物質易傷牙齒，根據發表於《牙醫學期刊》（Journal of Dentistry）的一篇研究顯示，和碳酸飲料相比，蘋果造成牙齒受損的機率高達3.7倍！

日本牙醫師丸山和弘表示，蘋果、柑橘類等酸性水果酸度高，食用時咀嚼停留口中時間長，因此對牙齒琺瑯質傷害大，建議應與牛奶、芝士等鹼性食物一起食用，食用完後也應充分喝水、漱口，降低牙齒遭酸蝕的機率。

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