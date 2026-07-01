尖沙咀掘頭路私家車違泊！司機激似林子善：報警呀　網民呼喚本尊

尖沙咀厚福街掘頭路一帶開設了多間食肆，許多司機會將車停泊在合法車位後才前往用餐。Facebook群組「車cam L（香港群組）」近日流傳1段影片，長約11秒，可見1輛黑色Range Rover私家車無視厚福街設有雙黃線，以及有多車泊在停車位內，當眾違泊在其他車旁邊，令其他司機無法駛走。



1名黑衣男子和1名相信是黑色車司機的戴帽男子正在現場理論，同場另有1名女子，由於現場環境嘈雜，所以難以聽清楚雙方口角內容，網民估計黑衣男不滿戴帽男違泊阻擋其他司機，但戴帽男態度囂張，爆粗大罵「報警呀！你老X」、「咪X走」，黑衣男立即按手機，相信打算報警。不少網民「錯重點」，指戴帽男激似藝人林子善，更有人標注了本尊，望他親自澄清。



黑色Range Rover私家車無視尖沙咀厚福街設有雙黃線，以及多車泊在停車位內，違泊在其他車旁邊。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

1名黑衣男子和1名相信是黑色車司機的戴帽男子正在現場理論，同場另有1名女子，由於現場環境嘈雜，所以難以聽清楚雙方口角內容。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

司機是慣犯 早於2021年已做同類事情

樓主在帖文表示，「厚福街Double Parking（並排違泊）頂住人，仲咁串」，甚至笑言「原來係名人嚟嘅」。網民指出片中司機的確是「慣犯」，同時附上超連結，早於2021年4月30日，同1輛車、同1個車牌，違泊在厚福街路口，令其他司機難以駛入。

估計黑衣男不滿戴帽男違泊阻擋其他司機，但戴帽男態度囂張，爆粗大罵「報警呀！你老X」、「咪X走」。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

黑衣男立即按手機，相信打算報警。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

黑車男司機外型似藝人林子善 網民留言：唔好侮辱林子善

有網民笑言「戴帽男咁似林子善」、「樣似、但身型唔係」，有人則代林子善護航，「唔好侮辱林子善」，更有人標注了林子善，希望本尊親自澄清。

網民指出片中司機是「慣犯」，同時附上超連結，早於2021年4月30日，同1輛車、同1個車牌，違泊在厚福街路口，令其他司機難以駛入。（Facebook群組「馬路的事討論區」圖片）

林子善16歲入行，在周星馳電影《喜劇之王》擔任「洪爺」一角。（《喜劇之王》截圖）

違例泊車定額罰款400元

在香港，違例泊車會被抄牌，目前違例泊車定額罰款為港幣400元。

（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

其他報道：黑雨下土瓜灣多車違泊！警員冒雨淋身抄牌片瘋傳 網民讚盡忠職守

【黑雨／紅雨／違泊／抄牌】本港連日暴雨，6月8日晚上天文台更一度發出今年首個黑色暴雨警告信號（黑雨警告），然而惡劣天氣無阻警員盡忠職守。本港社交平台Facebook及Threads瘋傳相片及影片，指黑雨下，土瓜灣新山道有警員冒着暴雨淋身抄牌，上載相片網民直指「黑雨都抄牌！」。



事件震驚網民，大讚警員「敬業」，「淋漓盡致」、「盡忠職守」、「（違泊定額罰款）400蚊抵畀」。另有網民質疑黑雨極端天氣下為何仍然抄牌，隨即有網民反駁「唔違泊咪無人抄牌囉」。



本港社交平台Facebook及Threads瘋傳相片及影片，指黑雨下，土瓜灣新山道有警員冒着暴雨淋身抄牌。（網絡圖片）

另1條街道上多部違泊車輛被抄牌。（Threads@plutoniumok）

有網民上載報稱是被抄牌車輛的定額罰款通知書，顯示抄牌日期及時間為2026年6月8日晚上8時24分，當時屬於紅雨警告時段。（Facebook群組「香港藍色經濟圈」）

全文：黑雨下土瓜灣多車違泊！警員冒雨淋身抄牌片瘋傳 網民讚盡忠職守