新蒲崗的士違泊麥當勞外行人路！網民：免下車取餐？　可被罰$400

本港地少車多，不時發生違例泊車情況。本港有男子於6月8日在Facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」發帖表示，當日正值下雨，自己行經新蒲崗寧遠街越秀廣場址麥當勞地舖旁邊行人路，發現有1輛的士離奇停泊上址簷篷下，仍留有足夠空間讓其他人行經簷篷下方行人路，避免淋濕，而其他途人撐傘經過的士旁邊。



樓主見到有的士離奇停泊在麥當勞對開的簷篷下。（Facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」圖片）

網民：香港終於有drive through

許多網民在帖文留言，笑言「避雨啫」、「香港終於有drive through（免下車取餐服務）」、「的士司機夠前衛」、「司機好肚餓」、「告得」。

其他途人撐傘經過的士旁邊。（Facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」圖片）

違例泊車定額罰款400元

在香港，違例泊車會被抄牌，俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款，2026年1月1日起由320元增至400元。

（Facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」）

其他報道：黑雨下土瓜灣多車違泊！警員冒雨淋身抄牌片瘋傳 網民讚盡忠職守

【黑雨／紅雨／違泊／抄牌】本港連日暴雨，6月8日晚上天文台更一度發出今年首個黑色暴雨警告信號（黑雨警告），然而惡劣天氣無阻警員盡忠職守。本港社交平台Facebook及Threads瘋傳相片及影片，指黑雨下，土瓜灣新山道有警員冒着暴雨淋身抄牌，上載相片網民直指「黑雨都抄牌！」。



事件震驚網民，大讚警員「敬業」，「淋漓盡致」、「盡忠職守」、「（違泊定額罰款）400蚊抵畀」。另有網民質疑黑雨極端天氣下為何仍然抄牌，隨即有網民反駁「唔違泊咪無人抄牌囉」。



本港社交平台Facebook及Threads瘋傳相片及影片，指黑雨下，土瓜灣新山道有警員冒着暴雨淋身抄牌。（網絡圖片）

本港6月8日晚上迎來大驟雨及雷暴，天文台6月8日晚上7時20分發出黃色暴雨警告，晚上7時50分改發紅色暴雨警告，至晚上8時35分改發黑雨警告，維持1小時。

黑雨下土瓜灣多車違泊 警員冒雨淋身抄牌

暴雨期間，本港多個Facebook群組、Threads帳戶都有網民轉載相片及影片，指黑雨下土瓜灣新山道有警員抄牌，留言「黑雨都抄牌」。

從相片見到，當時正下着大暴雨，土瓜灣新山道路邊有多部汽車違例泊車。雖然位置未有被簷篷覆蓋，但有1名沒有穿上雨衣的男警員，冒着風雨淋身走出簷篷抄牌。相片又見到，男警後方簷篷底下，站了多名警員。

沒有穿上雨衣的男警員，冒着風雨淋身走出簷篷抄牌。（網絡圖片）

黑雨下土瓜灣多車違泊！警員冒雨淋身抄牌片瘋傳 網民讚盡忠職守