深井的士停燈位無視標誌！等轉黃燈違規轉左　後方司機被逼停炮轟

本港馬路設有交通標誌，指示司機駕駛方向。本港有男子在Facebook群組「車cam L（香港群組）」上載一段影片，顯示今年5月16日下午5時許，相信樓主由深井屋苑碧堤半島一帶駛出，沿右線駛至燈位等候轉燈，右線首位有一輛市區的士，樓主停在其後方位置。惟轉綠燈後，的士未有依燈開車繼續停留，直到轉黃燈其他線沒有車輛時，的士才開車違規左轉離開，樓主則因為被的士阻礙趕不及駛走，無奈停車多等1次交通燈號。



左線只能左轉 中右線只能右轉

根據影片和Google實景地圖，現場設有3條行車線，馬路地面和現場交通標誌列明車輛沿左線駛至只能轉左，駛入青山公路-深井段往麗都花園方向，中線和右線車輛只能轉右，駛入青山公路-深井段往黃金花園方向。換言之，右線的士和樓主車輛只能轉右。

車輛按照燈號停車。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

轉綠燈後，左中線車輛依照指示分別轉左和轉右，的士一度稍微駛前，卻立即停下，樓主車輛唯有照做。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

右線的士等到無車 違規左轉

但轉綠燈後，左中線車輛依照指示分別轉左和轉右，的士一度稍微駛前，卻立即停下，樓主車輛唯有照做，由於影片沒有聲效，未知樓主有否響咹示意。等到中線所有車輛轉右後，燈號由綠轉黃之際，的士才開車，卻立即轉左，相信的士司機「入錯線」但不想轉右再回程，所以故意不開車，等到無車後才違規轉左前往目的地，由轉綠燈至的士開車，歷時約12秒。

等到中線所有車輛轉右後，燈號由綠轉黃之際，的士才開車，卻立即轉左，燈號隨即轉紅。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

後方車輛被迫停車 等下次轉燈

燈號隨即轉紅，樓主未能及時轉右，只能目送的士轉左離開，無奈遵守燈號停車。樓主在帖文批評，的士司機「點解可以咁乞人憎？」，同時向電子報案中心舉報，怒斥「等收信啦」。

樓主向電子報案中心作出舉報，怒斥「等收信啦」。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」圖片）

網民怒轟：阻人為快樂之本

許多網民留言批評「阻人為快樂之本」、「告得」、「冇睇地線，入得佢啦」、「咪係，搞到你過唔到燈簡直罪無可恕」。

現場設有3條行車線，馬路地面標誌列明車輛沿左線駛至只能轉左，中線和右線車輛只能轉右。（Google實景地圖截圖）

首次定罪 可被罰款5,000元及監禁3個月

根據本港法例第374G章 《道路交通(交通管制)規例》第59條，在道路上的車輛的司機，不得違反交通標誌或道路標記所顯示的規定，如屬首次被定罪，最高可被罰款5,000元及監禁3個月，如屬第二次被定罪或隨後再次被定罪，可被罰款1萬元及監禁6個月。

（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

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的士司機態度不時遭人詬病。有女網民在網上發文呻遇到「奇葩」的士司機。她指對方駕駛時不斷很大聲看抖音直播，並一邊撳手機，一邊雙手離開軚盤，只踩油門控制的士，最後更發現對方連的士司機證也沒有，奉勸其他人小心遇到他。不少網民勸樓主投訴，「條友好蠱惑，唔擺的士證」。



樓主指的司機玩手機而雙手離開軚盤，行為相當危險。（Threads@cgetier.k）

有網民認為「唔擺的士證要投訴」。（Threads@cgetier.k）

有網民認為「唔擺的士證要投訴」。（Threads@cgetier.k）

有人認為的士司機行為很危險，要投訴或報警。（Threads@cgetier.k）

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