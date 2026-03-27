【違例泊車／交通規則】馬路駕駛須遵守交通規則。本港社交平台Threads瘋傳相片，指有平治（Benz）私家車違例停泊在巴士站，阻礙來往黃泥頭及美孚的86號九巴「埋站」，即使九巴司機多次響咹也沒有離開，巴士司機無辦法下落車與Benz女司機理論，最終Benz女司機「敗走」。然而Benz女司機離開時，竟還向巴士站等候的乘客舉中指「攞尾彩」，引起公憤。



事件惹來網民熱議，紛紛批評Benz女司機離譜自私，「揸平治就以為自己大晒？」、「1823見面啦！」、「違反香港交通條例！唔該自己去自首！」，又大讚九巴司機做得好。



根據香港法例《定額罰款(刑事訴訟)條例》（第240章）第45條，未經授權而在巴士站停車，定額罰款600元。



私家車不可停泊巴士站。（資料圖片）

「自私！泊正喺巴士站，阻巴士埋站」。有網民於3月21日在Threads發相發文，指有平治（Benz）私家車違例停泊在巴士站阻塞通道，導致86號九巴無法埋站，縱使九巴司機多次響咹也不願意離開。

Benz女司機違泊巴士站阻埋站 懶理九巴司機多次響咹

相片見到，Benz私家車停泊在巴士站文字上，旁邊有1部86號九巴停下，打開了車頭車門，車上有不少乘客透露玻璃窗望着Benz私家車。

有Benz私家車違例停泊在巴士站阻塞通道，導致86號九巴無法埋站。（Threads@2xchingx2）

有Benz私家車違例停泊在巴士站阻塞通道，導致86號九巴無法埋站。（Threads@2xchingx2）

九巴司機落車理論趕走 Benz女司機擺尾彩

樓主補充，巴士司機後來下車與Benz私家車女司機理論，女司機「敗走」，惟她離開時，竟向在巴士站等候的乘客舉中指「擺尾彩」，令樓主直斥「自私又無品！」。

網民讚九巴司機做得好 斥Benz女司機離譜：1823見！

網民看過後斥責Benz私家車女司機離譜，「自私又無品！車長做得好！」、「揸平治就以為自己大晒？」、「呢啲onX要畀下學費先識死」、「1823見面啦！」、「違反香港交通條例！唔該自己去自首！」、「我係女人，都話你onX，影衰晒啲女人！」。

私家車停泊巴士站罰款多少？

私家車停泊巴士站會被罰款600元。（資料圖片）

除了巴士站，私家車停泊的士站及公共小巴停車處等，都會被罰款。根據香港法例《定額罰款(刑事訴訟)條例》（第240章）第45條，未經授權而在巴士站、公共小巴站、的士站、車隊的士停車處或公共小巴停車處停車，定額罰款600元。

（Threads@2xchingx2）