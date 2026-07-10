醫冠禽獸！澳華裔兒科醫生涉性侵10女童　遭「戀童癖獵人」誘捕

澳洲珀斯（Perth）發生案情極其嚴重的兒童性虐待案。當地41歲華裔兒科醫生Chia Liang Saw涉嫌利用職務之便，性侵最少10名未成年女童，而且拍下性虐受害人的影片。案件於6月30日在珀斯地方法院提堂，被控方追加20項新指控，令被告面臨的罪名飆升至53項，且不准保釋。庭審期間更爆出他過去在網上獵豔時，因墮入民間「戀童癖獵人」的釣魚圈套，相關對話將成為檢方的關鍵新證據。被告已被緊急停牌，而警方指調查工作仍在進行中，相信未來可能會有更多受害人。



澳洲珀斯41歲華裔兒科醫生Chia Liang Saw（音譯謝良紹）涉嫌利用職務之便，性侵最少10名未成年女童，面臨53項控罪。（網上圖片）

行醫資格被吊銷 被控製作兒童色情物品

涉案兒科醫生Chia Liang Saw曾在澳洲珀斯當地醫院執業，今年5月下旬首次被警方拘捕，他被控涉嫌與16歲以下兒童發生持續性不當性行為，以及非法管有兒童色情物品。事件曝光後，其行醫資格已被立即吊銷。隨後控方於6月中旬再對其追加了31項指控，其中包括7項猥褻13歲以下兒童罪及7項製作兒童色情物品罪。

網上獵艷遇「戀童癖獵人」 揭涉案兒童多達10人

法庭在近期的聆訊中更爆出驚人內幕。據悉，Saw曾試圖在網絡上尋找並誘使1名「年輕女孩」進行不當行為，但該名目標對象實際上是由民間「戀童癖獵人」（vigilante paedophile hunter）所假扮。這名獵人透過「釣魚」方式成功套取了Saw的不當對話紀錄，並將這些極露骨的內容交予警方，成為了案中的關鍵新證據。

澳洲珀斯41歲華裔兒科醫生Chia Liang Saw（音譯謝良紹）涉嫌利用職務之便，性侵最少10名未成年女童，警方在檢視其網絡搜尋紀錄時，發現他曾搜尋「Saw醫生 戀童癖」（Doctor Saw paedophile）等字眼。（網上圖片）

Saw利用「Sugar Daddy」的援交網站尋找未成年人士作性交易，警方發現他曾搜尋「Saw醫生 戀童癖」（Doctor Saw paedophile）等字眼。（AI生成圖片）

控方指出，Saw涉嫌針對其正在治療「專注力不足/過度活躍症」（ADHD）的兒童患者進行性虐待，並將過程錄影。此外，Saw亦被指利用俗稱「Sugar Daddy」的援交網站尋找未成年人士作性交易。警方在檢視其網絡搜尋紀錄時，發現他曾搜尋「Saw醫生 戀童癖」（Doctor Saw paedophile）等字眼。

目前已知的受害者多達10人，當中大多為Saw的病人。（GettyImage）

目前已知的受害者多達10人，當中大多為Saw的病人，包括8名年齡介乎12至15歲的女童、1名據稱在Saw家中遭受虐待的10歲女童，以及1名在網上遭誘騙的13歲女童。控方更指控Saw曾在受害者上學期間向她們發送不當電郵，甚至跟蹤受害者至其學校及寓所，然後在外守候。

被告庭上辯稱偷拍「為求自保」 法庭拒批保釋

案件於6月30日的聆訊中，被告面臨20項涉及在20天內與同1人通訊的新控罪。代表Saw的辯方律師Alex Smith 在庭上否認被告有持續性不當性行為的指控，更辯稱Saw拍攝涉案影片僅是為了「保護自己免受誣告」。

控方對此說法嚴正反駁，指經過專家對涉案影片進行評估，判定這些所謂的「互動」根本無法用任何合理理由來解釋。

控方對辯方律師「保護自己免受誣告」的說法嚴正反駁，並拒絕批准其保釋申請。（AI生成圖片）

辯方律師在庭上極力爭取保釋，聲稱Saw目前已「身敗名裂」且無法繼續執業，因此「絕不會對社區構成安全威脅」，但法庭最終並未批准其保釋申請。

調查持續 恐有更多受害者

Saw暫時毋須對控罪作出答辯，案件押後至7月3日續審，屆時法庭將繼續處理其保釋申請。控方透露，隨着警方的深入調查，目前已初步鎖定另外7名潛在受害者，預料在短期內將會對Saw提出更多控罪。

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父母不在身邊，兒童一旦遇到突發事情，難免會感到慌張，幸好她遇到好心人！有港媽在Facebook群組「東涌friends club」匿名發帖，表示今年6月22日早上7時30分至45分，女兒返學時「搭錯車去咗東涌碼頭」，身上沒有足夠金錢乘車返回學校，幸好「呢個時候有個好心人遞上100蚊俾我個女」，甚至帶同她乘搭的士返學。樓主表示，如果有心人同樣在群組內，「請聯絡我，俾返錢你」。



樓主的女兒上學時「搭錯車去咗東涌碼頭」，相信當時是誤乘車到了新碼頭。(Google地圖街景截圖)

網民大讚：好人好事

帖文引來許多網民討論，不少人大讚東涌人很有愛，「好人好事」、「好事一宗，值得表揚」、「可能人哋幫完你個女，完全冇諗過要回報，不如你將呢種好人好事精神教你個女」。

樓主的女兒上學時「搭錯車去咗東涌碼頭」，相信當時是誤乘車到了新碼頭。(Google地圖街景截圖)

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