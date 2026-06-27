東涌女童返學搭錯車到碼頭！好心人贈$100陪乘的士　港媽感激尋人

父母不在身邊，兒童一旦遇到突發事情，難免會感到慌張，幸好她遇到好心人！有港媽在Facebook群組「東涌friends club」匿名發帖，表示今年6月22日早上7時30分至45分，女兒返學時「搭錯車去咗東涌碼頭」，身上沒有足夠金錢乘車返回學校，幸好「呢個時候有個好心人遞上100蚊俾我個女」，甚至帶同她乘搭的士返學。樓主表示，如果有心人同樣在群組內，「請聯絡我，俾返錢你」。



樓主的女兒上學時「搭錯車去咗東涌碼頭」，相信當時是誤乘車到了新碼頭。(Google地圖街景截圖)

網民大讚：好人好事

帖文引來許多網民討論，不少人大讚東涌人很有愛，「好人好事」、「好事一宗，值得表揚」、「可能人哋幫完你個女，完全冇諗過要回報，不如你將呢種好人好事精神教你個女」。

樓主的女兒上學時「搭錯車去咗東涌碼頭」，相信當時是誤乘車到了新碼頭。(Google地圖街景截圖)

地理分析 相信女童誤往東涌新碼頭

東涌共有2個碼頭，舊碼頭沒有公共交通工具可以抵達，新碼頭正名是東涌發展碼頭，附近有巴士站和的士站，相信樓主女兒誤乘車前往新碼頭，好心人帶同她到附近的士站乘搭的士上學。

好心人帶同女學童到附近的士站乘搭的士上學。(Google地圖街景截圖)

（Facebook群組「東涌friends club」）

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家人即將離世，任何人都想盡快趕去見其最後一面。1名香港女生在網上發文表示，日前突然獲悉父親情況危急的消息，於是電召紅的趕去醫院，其間一直和家人以電話保持聯絡。的士司機聽到女生的對話後，一言不發狂飆，抵達後知道女生趕時間，所以直接免收尾數，女生因而及時趕到醫院見爸爸最後一面。女生事後在網上公開事件和上載車程紀錄，希望可以尋獲好心司機說聲多謝，同時「擔心你會否因為車我呢程車被影相超速抄牌」，表明願意代為支付罰款。



許多網民留言指「好人一生平安」、「的士大哥好好人」、「今次影快相，抵畀啦」。該名的士司機現身留言，認為「只係做我認為啱嘅嘢」，「知道你能夠趕得到，個心都舒服啲，唔使擔心快相嗰啲事」，女乘客再次感謝對方，「祝你每日道路平安生意興隆」。



樓主父親情況危急，於是她電召紅的，希望盡快趕去明愛醫院，其間一直和家人保持電聯，年輕男司機聽到對話內容，狂飆抵達醫院。（threads@eeeriko_hahaha圖片）

樓主得到朋友提醒，在電召的士應用程式尋找司機的電話號碼，於是作出聯絡，「再次多謝你熱心幫忙」。（threads@eeeriko_hahaha圖片）

該名好人司機亦有留言，強調「只係做我認為啱嘅野」、「勿以善小而不為」，同時多謝大家厚愛，重申會繼續做好本份。（《降魔的2.0》劇照）

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