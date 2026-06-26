人渣！遭父親性侵9年威脅封口　15歲少女鼓起勇氣報警　獸父被捕

馬來西亞登嘉樓州士兆縣（Setiu）發生一宗駭人聽聞倫常慘劇。1名15歲少女據報自6歲起便遭到親生父親性侵犯，時間長達9年。受害少女因長年受虐而患上抑鬱症及精神創傷，最終於今年6月15日鼓起勇氣向警方報案，揭發父親禽獸惡行，警方隨後拘捕涉案父親。



1名15歲少女據報自6歲起遭到親生父親性侵犯，時間長達9年。（AI生成圖片）

涉案獸父臥室施暴 警告女兒封口

士兆警區主任扎里爾（Zahril Asri Mohd Zain）警監發表文告證實，警方於6月15日下午約3時54分接獲受害少女報案。士兆警區總部刑事調查組隨同日傍晚約6時展開拘捕行動。

警方於6月15日下午約3時54分接獲受害少女報案。（AI生成圖片）

受害者稱， 5月29日中午約12時，她與妹妹正在家中，其父親叫她們進入臥室，隨後支開妹妹，在房間內性侵她，並警告她不得向任何人透露此事。

警方初步調查，相信涉案父親自受害人6歲起便不斷性侵她，而受害少女目前患有憂鬱症及精神創傷。

受害少女目前患有憂鬱症及精神創傷。（AI生成圖片）

法庭批准延扣7天 亂倫強姦罪調查

馬來西亞警方已依據當地《刑事程序法典》第117條文，向士兆地方法庭申請延扣令。法庭已批准由6月21日起至27日，將疑犯延長扣留7天。目前案件仍在調查中，警方正援引馬來西亞《刑事法典》第376(3)條文（亂倫/強姦）進一步調查案件。

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美國於2022年發生7歲女童被綁架後性侵殺害案件，近日兇手被判死刑！居於美國德州的7歲女童雅典娜（Athena Strand）在家中庭院玩耍時，遭35歲聯邦快遞（FedEx）前司機霍納（Tanner Horne）強行帶走，其間疑遭性侵，最終慘被殺死。



案件審訊期間，檢方播放雅典娜生遇害前的錄音，聽到她曾哭喊呼喚「我要媽媽」，令陪審團成員和旁聽民眾泣不成聲。法庭審視所有證據後，於當地時間今年5月5日裁定被告禁錮和謀殺罪，判處注射死刑。



雅典娜在車內詢問道「你是綁匪嗎？我們要去哪裡？」，霍納回應「不重要」。（X@CollinRugg影片截圖）

35歲聯邦快遞前司機擄走7歲女童行兇

綜合美國媒體報道，案發於2022年11月30日，時任聯邦快遞的外判司機霍納開着貨車，運送裝有芭比娃娃聖誕禮物的包裹到德州懷斯郡一處住宅，當貨物送抵相關地址後，發現7歲女童雅典娜正在自家庭院玩耍。霍納竟對雅典娜竟起歹念，將雅典娜強行帶上貨車並威脅她「不要尖叫，不然將會傷害你」。

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