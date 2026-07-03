【港鐵／MMA】男女遇到糾紛也不宜動手。本港社交平台Threads瘋傳影片，港鐵東鐵綫旺角東站有一對男女疑因感情問題爭執，其中身形比較高大的女方捉實男方衣領號啕大哭，男方出力掙脫不果，雙方糾纏。其間女方「進擊」壓向男方，更一度「走光」，男方受嚇惟無法躲開，怒對女方明言「別以為我會怕了！」。該對男女之後爭執更激烈，女方多次出手但被男方打開，並在港鐵站內上演追逐戰。男方最後不敵，再被女方抓住，相當無奈。



影片引來網民熱議，估計是情侶出現感情糾紛，「似分手」、「個女仔好慘」、「女的哭聲也太……」、「激動到走光都唔知……」。也有網民認為該找港鐵職員處理，甚至報警，「在港鐵發生肢體碰撞爭執，報警處理」。



本港社交平台Threads瘋傳影片，港鐵東鐵綫旺角東站有一對男女疑因感情問題爭執。（Threads@bravedogdog）

「7.1回歸地鐵站有人發生肢體碰撞爭執」。有網民於7月1日在Threads發布影片，顯示港鐵東鐵綫旺角東站往B出口位置，有一對男女爭執。

港鐵旺角東站男女大堂爭吵 男被女壓制反嗆：別以為我會怕了！

影片看到，現場為港鐵旺角東站大堂位置，1名穿連身短裙的女子正與1名穿背心男子爭吵，女子揪着男子衣領，男子想掙脫但不成功，雙方糾纏，女子放聲大哭，響徹車站。女方之後用身體壓向男子，男子受嚇抵抗，放下狠言回擊，「你有完沒完，別以為我會怕了！」，惟女子緊緊抓實男子，未有停止哭泣。

該對男女在港鐵旺角東站大堂爭執。（Threads@bravedogdog）

該對男女在港鐵旺角東站大堂爭執。（Threads@bravedogdog）

爭執期間女方一度「走光」。（Threads@bravedogdog）

港鐵攻防追逐戰！男逃走 被女嚎哭抓實

樓主隨後發布「下集」影片，男方成功掙脫，女子不斷伸手想抓住男子，但被男子用手打開。雙方上演攻防戰，男子大力擋開女子的手後，轉身急步走往出口，然而女子邊哭邊跑，終再次成功抓實男子。雙方爭執直至影片結束。

男方成功掙脫，女子不斷伸手想抓住男子，但被男子用手打開，雙方上演攻防戰。（Threads@bravedogdog）

男方成功掙脫，女子不斷伸手想抓住男子，但被男子用手打開，雙方上演攻防戰。（Threads@bravedogdog）

男方成功掙脫，女子不斷伸手想抓住男子，但被男子用手打開，雙方上演攻防戰。（Threads@bravedogdog）

網民估情侶分手糾紛：激動到走光都唔知……

網民看過影片震驚，不少網民估計是情侶分手糾紛，「似玩分手多啲」、「個女仔好慘」、「激動到走光都唔知……」、「在港鐵發生肢體碰撞爭執，報警處理！」。不過亦有網民認為女子哭聲誇張，「女的哭的也太……」、「咁恐怖嘅喊聲？」。

不少網民估計是情侶分手糾紛。（Threads@bravedogdog）

港鐵範圍滋擾其他乘客可罰款5,000元

根據《港鐵附例》第25條「乘客不得造成滋擾」，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部份作出對其他乘客造成滋擾或煩擾行為，違者最高可罰款5,000元。

（Threads@bravedogdog）

睇多啲：東鐵頭等艙大媽「1人霸4位」：我VIP係要坐！ 大叔奇招KO獲激讚

乘搭港鐵東鐵頭等車廂有「VIP」特權可以「霸位」？內地社交平台小紅書瘋傳影片，指東鐵頭等廂有女子「1個人霸4個位」，大叔想坐下卻被攔阻大感不滿，觸發罵戰，其間女子聲言「我哋VIP係要坐！」。大叔見無法「溝通」，爆氣1招「KO」成功坐下，更令女子「無聲出」。



影片引來香港及內地網民熱議，紛紛批評女子離譜，大讚大叔做得好，「好霸道呢！」、「叫他付4個人錢」、「大爺做得好，這種人不能慣着」、「大爺威武！」。也有網民認為不宜「硬碰硬」，建議有問題可找港鐵職員或報警處理。



小紅書近日瘋傳影片，指東鐵頭等廂有女子「1個人霸4個位」，大叔想坐下卻被攔阻大感不滿，觸發罵戰。（小紅書影片截圖）

港鐵東鐵頭等車廂有「VIP」？有內地網民於12月28日在小紅書以「港鐵頭等艙一個人霸四個位」為題發布影片，指來香港旅遊乘搭東鐵頭等車廂時，目擊有女子「1個人霸4個位」，並與想坐下的大叔爭執，疑惑「雖然買了頭等艙的票，但1個人霸4個位真的合適嗎？大爺忍不住了，直接坐上去」。

東鐵頭等車廂大媽「1人霸4個位」：我哋VIP係要坐！

影片長16秒，見到坐在座位上的女子正與站立在旁邊的大叔爭吵，女子大聲質問「第2邊無位坐咩而家？」，大叔回應「就係無位坐，要坐呢度」，沒想到女子竟聲言「我哋VIP係要坐！」。

坐在座位上的女子正與站立在旁邊的大叔爭吵。（小紅書影片截圖）

坐在座位上的女子正與站立在旁邊的大叔爭吵。（小紅書影片截圖）

女子大聲質問「第2邊無位坐咩而家？」，大叔回應「就係無位坐，要坐呢度」，沒想到女子竟聲言「我哋VIP係要坐！」。（小紅書影片截圖）

女子大聲質問「第2邊無位坐咩而家？」，大叔回應「就係無位坐，要坐呢度」，沒想到女子竟聲言「我哋VIP係要坐！」。（小紅書影片截圖）

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大叔絕招KO大媽

大叔聞言無奈，扭頭「爆粗」渲泄不滿「X你老X，真係」，隨後「爆氣」出手掃走女子放在無人座位上的物品，強行坐下，望着女子怒號「X你老X！唔X坐得啊？X你，真係」。女子疑被大叔行為「震懾」，沒有出聲反駁。影片至此結束。

大叔「爆氣」出手掃走女子放在無人座位上的物品，強行坐下。（小紅書影片截圖）

大叔「爆氣」出手掃走女子放在無人座位上的物品，強行坐下。（小紅書影片截圖）

兩地網民批大媽「霸道」 讚大叔做得好

香港及內地網民看過影片紛紛批評女子離譜，讚揚大叔「做得好」，「佢有買票，人哋都有買票，憑乜嘢佢1個人霸4個位？」、「叫他付4個人錢」、「真的太無理」、「大爺做得好，這種人不能慣着」、「為大叔點讚」、「大爺威武！」、「1個人就坐1個位置，其他都不用說」。

也有網民認為不宜「硬碰硬」，建議有問題可找港鐵職員或報警處理，「到下一站開門時叫港鐵員工處理」、「Call police」。