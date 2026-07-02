有片│東鐵2女硬擠一座位逼走母子！嚇哭小朋友　寸爆：讓我出名！

港鐵車廂座位有限，使用時應顧己及人。本港社交平台Threads瘋傳影片，東鐵車廂內有2名女子強行坐在同一座位，「逼走」旁邊母子並揶揄對方，小朋友被嚇到大哭不停，觸發罵戰。有乘客舉起手機拍攝表示「睇下邊個唔啱囉」，然而其中女子以普通話「寸爆」反駁「拍啊！讓我出名嘛，是吧！我就坐這兒怎麼地嘛？」，言辭相當凌厲。拍攝影片的目擊者看不過眼公審，「畀大家欣賞下佢自信嘅表情」。



事件引來網民熱議，紛紛批評女子離譜，「無質素人格」、「真係相由心生」、「討厭到極點」，又建議找職員處理，「撳鐘，話車廂有乘客鬧事」。



（Threads@fingowen）

乘搭港鐵不應影響其他乘客。有網民於7月1日在Threads發布影片，指東鐵列車車廂內，有2名女子強行坐在同一個座位，「逼住隔籬小朋友」，小朋友因為感到不舒服，與母親調位，惟女子還要揶揄對方，「畀說話1個帶住兩個小朋友嘅媽媽聽」，小朋友於是開始哭泣，觸發罵戰。

影片看到，2名穿黑色露膊衣服女子坐在近玻璃位置，其中坐在畫面左邊的女子本來笑容滿臉，但一望鏡頭位置就變成「黑臉」。這時有1名男乘客舉起手機近距離拍攝女子，有女聲表示「睇下邊個唔啱囉」，女子隨即以普通話「寸爆」咆哮「拍啊！讓我出名嘛，是吧！」。

（Threads@fingowen）

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女子隨大喝後，有小朋友疑被嚇到大哭不止，不過女子未有停口，明言：「我今天就坐這兒怎麼地嘛？」影片至此結束。

樓主補充，涉事女子「自稱自己都係細路女，需要大家遷就」並說「我沒有做錯，你們欺負一個小女生，你們拍啊！」。他看不過眼，於是把影片發布網絡公審，「畀大家欣賞下佢自信嘅表情」。

（Threads@fingowen）

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網民看過影片紛紛批評女子離譜，「無質素人格」、「真係相由心生」、「討厭到極點」、「真的唔知醜」、「守規矩對佢哋嚟講真係好難」、「不如團結啲，下次見到呢種行為一齊開聲X，呢啲叫面斥不雅」。亦有網民建議找職員處理，「撳鐘，話車廂有乘客鬧事」。

根據《港鐵附例》第25條「乘客不得造成滋擾」，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部份作出對其他乘客造成滋擾或煩擾行為，違者最高可罰款5,000元。

（Threads@fingowen）

睇多啲：東鐵頭等艙大媽「1人霸4位」：我VIP係要坐！ 大叔奇招KO獲激讚

乘搭港鐵東鐵頭等車廂有「VIP」特權可以「霸位」？內地社交平台小紅書瘋傳影片，指東鐵頭等廂有女子「1個人霸4個位」，大叔想坐下卻被攔阻大感不滿，觸發罵戰，其間女子聲言「我哋VIP係要坐！」。大叔見無法「溝通」，爆氣1招「KO」成功坐下，更令女子「無聲出」。



影片引來香港及內地網民熱議，紛紛批評女子離譜，大讚大叔做得好，「好霸道呢！」、「叫他付4個人錢」、「大爺做得好，這種人不能慣着」、「大爺威武！」。也有網民認為不宜「硬碰硬」，建議有問題可找港鐵職員或報警處理。



小紅書近日瘋傳影片，指東鐵頭等廂有女子「1個人霸4個位」，大叔想坐下卻被攔阻大感不滿，觸發罵戰。（小紅書影片截圖）

港鐵東鐵頭等車廂有「VIP」？有內地網民於12月28日在小紅書以「港鐵頭等艙一個人霸四個位」為題發布影片，指來香港旅遊乘搭東鐵頭等車廂時，目擊有女子「1個人霸4個位」，並與想坐下的大叔爭執，疑惑「雖然買了頭等艙的票，但1個人霸4個位真的合適嗎？大爺忍不住了，直接坐上去」。

東鐵頭等車廂大媽「1人霸4個位」：我哋VIP係要坐！

影片長16秒，見到坐在座位上的女子正與站立在旁邊的大叔爭吵，女子大聲質問「第2邊無位坐咩而家？」，大叔回應「就係無位坐，要坐呢度」，沒想到女子竟聲言「我哋VIP係要坐！」。

坐在座位上的女子正與站立在旁邊的大叔爭吵。（小紅書影片截圖）

坐在座位上的女子正與站立在旁邊的大叔爭吵。（小紅書影片截圖）

女子大聲質問「第2邊無位坐咩而家？」，大叔回應「就係無位坐，要坐呢度」，沒想到女子竟聲言「我哋VIP係要坐！」。（小紅書影片截圖）

女子大聲質問「第2邊無位坐咩而家？」，大叔回應「就係無位坐，要坐呢度」，沒想到女子竟聲言「我哋VIP係要坐！」。（小紅書影片截圖）

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大叔絕招KO大媽

大叔聞言無奈，扭頭「爆粗」渲泄不滿「X你老X，真係」，隨後「爆氣」出手掃走女子放在無人座位上的物品，強行坐下，望着女子怒號「X你老X！唔X坐得啊？X你，真係」。女子疑被大叔行為「震懾」，沒有出聲反駁。影片至此結束。

大叔「爆氣」出手掃走女子放在無人座位上的物品，強行坐下。（小紅書影片截圖）

大叔「爆氣」出手掃走女子放在無人座位上的物品，強行坐下。（小紅書影片截圖）

兩地網民批大媽「霸道」 讚大叔做得好

香港及內地網民看過影片紛紛批評女子離譜，讚揚大叔「做得好」，「佢有買票，人哋都有買票，憑乜嘢佢1個人霸4個位？」、「叫他付4個人錢」、「真的太無理」、「大爺做得好，這種人不能慣着」、「為大叔點讚」、「大爺威武！」、「1個人就坐1個位置，其他都不用說」。

也有網民認為不宜「硬碰硬」，建議有問題可找港鐵職員或報警處理，「到下一站開門時叫港鐵員工處理」、「Call police」。