西班牙一壽司放題設「嘔吐費」　只因常有食客「飽到嘔」影響他人

不少餐廳為了避免顧客浪費食物，都會祭出「罰款」機制。



不過，西班牙卻有一間壽司吃到飽餐廳，則是因為經常發生顧客「吃到吐」的情況，於是決定徵收「嘔吐費」，強調若顧客因吃太飽而在店內嘔吐，餐廳將有權收取額外費用。

示意圖（Unsplash@Riccardo Bergamini）

吃到飽餐廳出招！若顧客「吃到吐」加收嘔吐費

根據美媒《Oddity Central》報導，西班牙塞維亞省（Provincia de Sevilla）赫爾韋斯（Gelves）有一間壽司餐廳「Sushi Toro」，在近日突然公布了一條新的用餐守則，稱由於近幾個月頻繁發生顧客吃太飽而嘔吐的事件，故決定徵收「嘔吐費」。

「Sushi Toro」透過告示牌提醒入店用餐的消費者，稱倘若不慎因吃太多而嘔吐，餐廳有權徵收額外的費用，藉此補償相關損失。另外，該餐廳也解釋，每當有人因過度進食而在店內嘔吐，都會影響到其他顧客的用餐感受，為了維持既有的出餐效率與環境衛生，只好選擇額外收費。

報導指出，「Sushi Toro」截至目前為止，都還沒有公布「嘔吐費」的收費方式，且迄今也尚未有顧客受到懲罰。

據悉，「Sushi Toro」是當地一間相當知名的壽司吃到飽餐廳，其價格每天、每時段都會有所不同，但大致上落在16.9歐元（約154港元）至23.9歐元（約218港元）之間。

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