美9旬婦「未接關懷電話」遭疑失聯　警員上門揭沉迷打機刷新紀錄

美國一名獨居的91歲老婦人自願參加社區的「確認安全」計劃，4月9日，負責人員沒有接到她的簽到電話，也聯繫不上她，最終警方上門進行福利檢查（welfare check，由警察等單位到家檢查家中人員是否安全），這才發現她正在房間裡打電動，由於太專注於破紀錄才沒接電話，讓眾人又好氣又好笑。



打電動打到忘我失聯

據《紐約郵報》報導，家住俄亥俄州的一名9旬老婦參加了韋斯特萊克鎮為獨居老人提供的每日自動健康檢查電話服務。9日晚間，她連續多次未接聽電話，引起了調度員的注意，聯絡其女兒後，女兒表示母親應該在家。不到10分鐘，警察到達了這位老婦人的家門口，但她仍然沒有應門，於是他們從車庫進入了她的住所。

警方進入屋內後，發現婦人安然無恙，正在臥室玩電子遊戲。她解釋說，自己沒注意到電話，因為她專注於在一款「泡泡龍」（Bubble Bobble）遊戲中刷新最高分。

韋斯特萊克警察局長沃格爾表示：「結果一切都還好，大家都覺得這事挺好笑的。」

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