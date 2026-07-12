泰男女半裸倒斃車內！疑「車震」後熟睡無熄匙　一氧化碳中毒齊死

泰國曼谷發生1宗車廂雙屍命案。1對男女被發現半裸伏屍於1輛停泊在偏僻小巷的私家車內。警方初步調查懷疑，2人在車廂內發生親密行為後，因疲勞過度而昏睡過去，而由於車輛長時間未有熄匙，2人疑在密閉空間內吸入過量廢氣斃命。警方初步排除他殺可能，法醫證實2人死因為心肺及呼吸系統衰竭。



1對男女被發現半裸伏屍於1輛停泊在偏僻小巷的私家車內。（thairath）

慶生後深宵幽會 駛至僻靜小巷

據泰國警方及死者家屬透露，27歲的女死者生前是1名泳裝銷售員。案發前1日（7月3日）適逢其生日，當晚她與22歲的胞弟共晉晚餐，享用日式火鍋慶祝。直至午夜時分，女死者向家人表示「有人接送」後便獨自外出，隨後音訊全無。

女死者於慶生晚餐後向家人表示「有人接送」後便獨自外出。（Youtube@ครอบครัวข่าว3）

警方調查相信，女死者隨後與45歲的男死者會合，2人驅車於7月4日凌晨約2時前往曼谷市內帕世乍倫區（Phasi Charoen）的Bang Waek 15巷1處僻靜地點停泊，疑在車廂內幽會。據當地居民透露，由於該處平日人流稀少，隱蔽性極高，車輛停泊後並未引起太大注意。

女死者隨後與45歲的男死者會合，2人驅車於7月4日凌晨約2時前往1處僻靜地點停泊，疑在車廂內幽會。（Youtube@ครอบครัวข่าว3）

引擎徹夜空轉 街坊曾敲窗無果

1名50歲男街坊於7月4日凌晨約3時欲前往停車場取車時，發現該輛私家車引擎仍然啟動，且阻擋了出入口。該街坊曾上前敲打車窗，但車內無人回應，他為免生事，自行驅車繞過涉事車輛離開。他於清晨約5時折返時發現私家車仍停在原處，但引擎已經熄滅。

該輛私家車停靠的位置阻擋了出入口，1名男街坊曾上前敲打車窗，但車內無人回應。（mgr online）

直至7月4日中午約12時30分，因車輛長時間停泊並阻礙交通，有居民報警求助。救援人員趕抵現場發現車門反鎖，經使用鐵筆撬開車門後，赫然發現2名死者平躺於已調低椅背的座位上。報道指，45歲男死者身穿背心，下半身赤裸並戴有避孕套，倒臥於司機位；27歲女死者則衣衫不整、內衣外露，嘴角殘留白沫，平躺於前座乘客位。

私家車後座出現用過的避孕套。（matichon）

警方在車廂內檢獲多項證物，包括用過的避孕套、未開封的避孕套包裝、男性壯陽藥物、抗敏藥以及1張顯示案發當日凌晨零時18分的加氣站收據。

警方在車廂內檢獲多項證物。（Youtube@ครอบครัวข่าว3）

現場出現已拆開的避孕套包裝袋。（amarintv）

法醫證實心肺衰竭 警方初步排除他殺

警方經現場勘查後表示，涉事私家車為燃氣（LPG）車輛，估計引擎自凌晨2時一直空轉至清晨5時。由於現場未有發現任何打鬥痕迹，死者身上亦無表面傷痕或被外力束縛迹象，警方初步判斷2人在車廂內發生性行為後，因疲倦熟睡而未有熄匙，最終導致悲劇發生。

警方初步判斷2人在車廂內發生性行為後，因疲倦熟睡而未有熄匙，最終導致悲劇發生。（matichon）

目前，遺體已移送至當地詩里拉吉醫院（Siriraj Hospital）解剖。法醫初步檢驗報告指出，2名死者的死因均為心肺及呼吸系統衰竭，吻合吸入過量一氧化碳或廢氣中毒特徵。男女死者的家屬已於7月5日前往醫院辦理認屍手續，並將遺體領回以進行宗教儀式，現場氣氛哀傷。

相關報道：女醫生誘男病人激戰！曾車震、診室內性交 3年情斷被舉報遭釘牌

澳洲發生女醫生與男病人有不當關係的醫療界醜聞！當地1名女醫生與50歲男性心理病患者吐露私人感情，其後互換電話號碼，約會後更送男方褲子、香水和現金，2人其後多次在診室、車內、雙方家裏及一處草地等多處地點發生性行為。兩人的不正當關係持續了3年多，女醫生後續主動疏遠男病人。



男病人被拋棄後，不堪情緒困擾和內心痛苦，出現抑鬱和酗酒等情況，最終向澳洲醫療保健投訴委員會（Health Care Complaints Commission, HCCC）舉報事件。女醫生雖承認雙方的親密關係，但否認曾發生性行為，但她曾有過與患者私交過密的前科，且其證詞可信度遠低於男病人，法庭最終判定吊銷其執業醫生資格，並保留兩年的不可申請復牌期。



澳洲女醫生瑪麗亞·巴斯塔斯（Maria Bastas）被控與50歲發生性關係，終被吊銷牌招。 （網上圖片）

女醫生與心理病患者越界 汽車後座發生性行為

綜合《每日電訊報》和《THE NOTICER》等外媒報道，澳洲女醫生瑪麗亞·巴斯塔斯（Maria Bastas）被指與50歲有不正當關係，該名男病人有心理問題，於2015年由另1名心理醫生轉介到巴斯塔斯任職的診所，準備加入心理健康養理計劃。巴斯塔斯卻向男病人傾訴與男友分手，其後雙方互換電話號碼後，她再邀請男病人喝咖啡，2人當天在巴斯塔斯的車後座發生性行為。

巴斯塔斯向男病人傾訴與男友分手，其後雙方互換電話號碼後，她再邀請男病人喝咖啡，2人當天在巴斯塔斯的車後座發生性行為。（網上圖片）

醫患3年在多處發生多次性行為

男病人透露，他與巴斯塔斯每周會進行2至3次性行為，地點很多，包括車內、診室、麥覺理大學（Macquarie University）野外草地，以及雙方的住所，又指2人在診室床上性交時，就必須保持安靜，以免驚動附近的醫生。

據外媒報道，巴斯塔斯曾贈送男病人牛仔褲、阿瑪尼（Armani）香水和500澳元（約3917港元），也曾勸他與更年輕的女性交往，然而這段不正當關係卻持續到了2018年初，隨後巴斯塔斯主動開始疏遠男病人。

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