【活春宮／車震／不雅影片】公眾地方不應作出不雅行為！本港網上討論區、Threads等社交平台近日瘋傳影片，一輛私家車內有男子與女子疑似公然口交，動作激烈令人咋舌。



影片引起網民嘩然，斥責離譜，「道德淪亡」、「要搞返屋企搞啦！公眾地方嚟㗎！」，又指相關行為「已犯法」，「公眾地方行為不檢，拉得」。



不過亦有網民認出，影片中的男子和女子，分別是現年31歲的香港泰拳拳王羅祖勝（四海）及現年30歲的香港本土AV女演員黃雅君（DinDin Wong），質疑只是擺拍博流量。



私家車內有男子與女子疑似公然口交。（影片截圖）

男女車震疑口交

這也太誇張了吧！這段「男女車震口交」影片近日於討論區、Threads等社交平台流傳。影片長14秒，見到1部深色私家車內，坐在司機位的金髮戴太陽眼鏡男子，把手放在副駕駛座、穿黑色性感背心的金髮女頭部，而女方頭部在男方下體位置有激烈動作。

私家車內有男子與女子疑似公然口交。（影片截圖）

「完事」後，男方往女方臉上打了兩巴掌。（影片截圖）

完事後舉動更狂

「完事」後，男方往女方臉上打了兩巴掌，再抓着女方頸部往後推，看似有進一步動作。影片至此結束。

網民紛紛批評男女行為離譜。（影片截圖）

網民批離譜：毀三觀

網民看過影片紛紛批評男女行為離譜，「公眾地方行為不檢，拉得」、「有無咁緊火啊？」、「毀三觀」、「世風日下」。

男女身份曝光 竟是香港泰拳拳王及港產AV女優

惟有網民認出，影片中的男子是現年31歲的香港泰拳拳王羅祖勝（四海），女子則是現年30歲的香港本土AV女演員黃雅君（DinDin Wong），質疑只是「擺拍」博流量，「明顯搏流量……」、「似拍緊片多啲」、「好明顯擺拍，借位」。

男方是現年31歲的香港泰拳拳王羅祖勝（四海）。（資料圖片）

女方是現年30歲的香港本土AV女演員黃雅君（DinDin Wong）。（黃雅君IG圖片）

公眾地方猥褻刑罰是什麼？

根據《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款（2,000元）及監禁6個月。

另外，根據《淫褻及不雅物品管制條例》（第390章）第21條，任何人如在香港發布淫褻物品，不論是否知道該物品是淫褻物品，均屬犯罪。一經定罪，最高可判處罰款100萬元及監禁3年。如相關社交媒體或即時通訊群組的伺服器設於香港，亦受規管。